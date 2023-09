Quién es el reconocido cantante con el que tuvo un romance Marixa Balli

En un momento de confesiones, Marixa Balli contó que mantuvo un romance con un reconocido cantante, que no duró mucho y que la controlaba hasta cuando iba al supermercado. Se trata de Julio Iglesias.



La panelista de LAM recordó cómo fue aquella historia de amor, en la que reveló que solía llevarla en avión privado. “No duró mucho el romance porque en un momento me dijo si me iba a quedar en Miami y la verdad que yo acá tenía una carrera genial”, contó.



“Es larga la historia. Él me conoció cuando yo tenía 17 años, que fuimos con mis tíos a ver a un show. Él ahí quedó flechado y, de pronto, cuando vino a hacer un reportaje, me descubre y fue increíble que me haya reconocido. Yo no lo podía creer. Fue una experiencia divina. Él es divino”, agregó Marixa Balli.



Asimismo, la vedette y hoy panelista de LAM reveló que no todo fue color de rosas, explicó por qué terminó siendo un aprendizaje aquella relación y por qué no volvería a tener un romance con un millonario.



“No sirve de nada salir con millonarios. Volvés peor que como fuiste. Ya basta de avioncito privado. Los tipos que están a un nivel descomunal, que no saben ni la que tienen, son los más tacaños del mundo y quieren tener a la mujer totalmente a disposición”, remarcó Marixa Balli.

Julio Iglesias y Marixa Balli.



Por último, contó una insólita anécdota como para graficar su mala experiencia con Julio Iglesias, pero sobre todo para describir cuál es la actitud en general de los millonarios con sus mujeres.



“Me decía: ‘A ver, quiero ver el ticket para ver el horario en el que estabas en el shopping’. ¡Todos controladores!”, recordó Marixa Balli sobre su breve romance con julio Iglesias, a quien calificó, de todas manera, como “divino”.