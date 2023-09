De novio de Morena Rial a recolector de basura: así la pelea Martín Casar

Morena Rial continúa intentando encaminar su vida después de diferentes episodios conflictivos, principalmente con su padre, que pusieron en riesgo su presente y el de su hijo, Francesco a partir de algún litigio.

Pero en esta oportunidad el centro de la escena no lo ocupa la polémica mediática sino un ex novio suyo, Martín Casar. El joven que fue noticia tras entablar una relación con la hija de Jorge Rial en el 2016, vive un presente que dista de aquel nivel de exposición.

El oriundo de Córdoba mantiene un estatus totalmente diferente en su tierra natal: “Empecé con la Juventud Sindical de Córdoba, un movimiento que surge de los trabajadores y trabajadoras de la recolección de residuos”.

Las cámaras son parte del pasado para Martín, que continúa abocado en un rol que incluye tareas sociales: “Tenemos comedores, merenderos y salones de usos múltiples, donde damos cursos, hacemos fiestas por el Día del niño. También limpiamos centros vecinales y recuperamos espacios”.

Justamente su labor en la recolección de residuos es el sustento para las actividades solidarias: “Con eso compramos mercadería y ollas. Además, pagamos los tubos de gas y los gastos que surjan”.

El ex novio de Morena Rial eligió evitar el nivel de exposición que supo tener cuando se hizo público su romance con la hija del conductor. Una relación que parecía tener un futuro prometedor y que terminó antes de lo esperado.

Sin embargo, Casar mantiene una buena relación con su ex: “Con Morena conocí mucha gente y me quedaron contactos importantes. A cada lugar que voy, las personas se acercan a saludarme, a conversar y a reconfirmar que soy su ex. El vínculo con ella jamás terminó, somos muy amigos. También me presentó a Francesco Benicio”.

Pero de quien no tiene un grato recuerdo es de Jorge Rial: “De él no me interesa nada, ya que él fue el culpable de mi separación. Pero bueno, le deseo salud, felicidad y que siga con los éxitos”.