Esta serie de 10 episodios sobre el fin del mundo es una de las mejores que vas a ver hoy en el streaming

El streaming tiene de todo. Hay títulos nuevos y viejos, series que pasan de plataforma en plataforma y reaparecen en el radar, y otras que quedan por ahí perdidas en el catálogo esperando a ser redescubiertas.

El género postapocalíptico, en particular, sigue siendo uno de los más atractivos para el público. Combina tensión, drama y una pregunta constante sobre qué queda de nosotros cuando todo desaparece. En HBO Max hay una serie que se estrenó en 2021 y que al día de la fecha sigue siendo una de las mejores valoradas, pero no es tan conocida.

Hablamos de Estación once (Station Eleven), una ficción basada en la novela del mismo nombre de Emily St. John Mandel, que se publicó en 2014.

Esta ficción tuvo la particularidad de que fue lanzada en plena era post-pandemia, algo que potenció su impacto. Desde su estreno recibió una gran aceptación por parte de la crítica, que destacó su sensibilidad y su forma poco convencional de abordar el fin del mundo.

La historia de Estación once arranca con el colapso de la civilización tras la rápida propagación de una gripe letal que arrasa con gran parte de la población mundial. A partir de ahí, la serie salta entre distintas líneas temporales para mostrar cómo era el mundo antes de la pandemia, el caos de sus primeros días y la reconstrucción años después. En ese entramado, varias historias se cruzan de formas inesperadas.

En el centro del relato está Kirsten, una joven que sobrevive al desastre y crece en un mundo completamente distinto. Ya adulta, forma parte de una compañía itinerante de teatro que recorre asentamientos interpretando obras de Shakespeare, convencida de que el arte sigue siendo esencial incluso en medio de la devastación. Paralelamente, la serie sigue a otros personajes clave, como Jeevan y Miranda, cuyas decisiones antes y durante la pandemia terminan conectándose con el presente de maneras profundas.

Más que enfocarse en la supervivencia física, la serie pone el foco en la memoria, los vínculos y el sentido de la comunidad cuando todo cambia. A través de sus saltos temporales y personajes entrelazados, construye un relato sobre lo que perdemos y lo que elegimos conservar.

estacion once 01 Mackenzie Davis interpreta a Kirsten. HBO Max

En el elenco se destacan Mackenzie Davis y Himesh Patel, conocido por su trabajo en Yesterday. También sobresale Matilda Lawler, una de las grandes revelaciones de la serie, con una interpretación que sostiene buena parte del relato emocional. El reparto se completa con nombres como Danielle Deadwyler, Caitlin FitzGerald, David Cross y Gael García Bernal.

En su estreno, la crítica fue unánime. No solo fue elogiada como una de las mejores series del año, sino una de las más sobresalientes del género. Gracias a su narrativa fragmentada, su estética cuidada y su capacidad para emocionar sin caer en clichés la convierten en una propuesta refrescante dentro del género.

Station Eleven I Trailer I Hbo Max

Estación once no es una serie más sobre el fin del mundo. Es una historia sobre lo que sobrevive cuando todo lo demás desaparece. Con 10 episodios, es una opción imperdible para ver en HBO Max.