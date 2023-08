Las pruebas de la reconciliación de Jorge y Morena Rial: fotos

Luego de algunos meses de pelea, tanto en la televisión, radio y/o redes sociales, Jorge Rial parece haberse reconciliado con Morena. Si bien ninguno de los dos anunció que dejarán de atacarse en los medios de comunicación, se conocieron pruebas de la posible tregua familiar.

Si hay algo que realmente le molestó al conductor de Argenzuela, es que lo trataran como mal abuelo. Según el mismo declaró, su nieto es su gran debilidad, que es uno de los pocos por los que daría todo. Es por eso que cuando la influencer lo definió de esa manera, él explotó de furia, hasta se llegó a hablar que quería sacarle la custodia de Francesco.

Jorge Rial en el reencuentro con su nieto.

Cabe recordar que en su momento, Morena contó por qué su hijo no ve a Jorge: “Es mucho marketing, muchas redes sociales y poco verlo. No hace nada para verlo. Mi hijo está bien en Buenos Aires, pero es feo porque nosotros no tenemos casi a nadie acá. Yo prefiero que esté cerca de su padre”.

“Estamos acá desde marzo. Si quisiera dar una mano, ya la hubiera dado. Mi hijo me parte el corazón de muchas formas. Me dice: ‘¿Y mi Tata?’. Yo le digo: ‘Fran, no sé dónde está tu Tata’. Y él me dice: ‘Ah, bueno, mami. ¿No me quiere ver más?’”, sumó sobre las preguntas que le hace su nene por su abuelo.

Además, reveló que está dispuesta a que su papá vea a Francesco. Por lo que dijo: “Yo no tengo drama de que Jorge lo vea. A mí nunca me llegó un mensaje diciendo: ‘¿Lo puedo buscar?’. No estoy esperando que me llegue de él. Tiene 48 mil secuaces. Desde el estúpido del asistente hasta el abogado”.

Francesco junto a la mascota de Jorge Rial.

Al final, parecen haber limado sus asperezas, ya que Rial subió en sus redes sociales como fue el reencuentro con su nieto después de mucho tiempo. Cabe destacar que, según contaron, no lo veía desde antes que tuviera el.problema al corazón que lo tuvo internado en Colombia.

En las historias de Instagram, el periodista compartió el bello momento que vivió junto a Francesco. En la primer imagen, salen los dos sacando la lengua y escribió: "amor". Luego, se puede ver al pequeño junto a Malasaña, la mascota de su abuelo. Por último, el nene sale con un globo de River, a lo que Jorge adjuntó: "Gallina, como el Tata”.