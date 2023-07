Morena destrozó a Jorge Rial como abuelo: "Mucho..."

Había pasado un tiempo de calma, pero ahora volvió la batalla mediática entre Jorge Rial y su hija Morena. Hace unos días, el conductor se mostró muy dolido con ella. Ahora, la joven cuestionó su rol de abuelo.



Según la propia Morena explicó, su hijo Francesco preguntar siempre por Jorge Rial. “Es mucho marketing, muchas redes sociales y poco verlo. No hace nada para verlo”, comentó la joven, sorpresivamente.



“Mi hijo está bien en Buenos Aires, pero es feo porque nosotros no tenemos casi a nadie acá. Yo prefiero que esté cerca de su padre”, sostuvo Morena Rial en una charla con Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine.



Sucede que hace unos días, Jorge Rial expresó que extrañaba mucho a su nieto Francesco, pero ahora Morena aclaró las cosas. “Estamos acá desde marzo. Si quisiera dar una mano, ya la hubiera dado”, dijo.



“Mi hijo me parte el corazón de muchas formas. Me dice: ‘¿Y mi Tata?’. Yo le digo: ‘Fran, no sé dónde está tu Tata’. Y él me dice: ‘Ah, bueno, mami. ¿No me quiere ver más?’”, contó Morena Rial, de forma desgarradora.



Si bien la joven aseguró que dejaría las diferencias de lado con su padre para poder ver contento a su hijo, remarcó que no hay interés por parte de Jorge Rial de que haya in acercamiento.

Morena y su hijo Francesco. Foto: @moreerial.



“Yo no tengo drama de que Jorge lo vea. A mí nunca me llegó un mensaje diciendo: ‘¿Lo puedo buscar?’”, sostuvo Morena. “No estoy esperando que me llegue de él. Tiene 48 mil secuaces. Desde el estúpido del asistente hasta el abogado”, agregó.



“Yo a él lo tengo bloqueado. Con mi papá no tendría comunicación directa, pero al chico no se lo voy a negar. Es el abuelo. No soy mala”, confesó Morena Rial, que ahora le tiró la pelota a su padre, Jorge Rial.