La confesión de Jorge Rial tras los escándalos con Morena: "Su hermana Rocío se..."

Luego de lo que fue la tormenta que desató Morena Rial con su recorrida mediática por los programas del espectáculo revelando intimidades familiares, algunas de ellas muy graves, Jorge Rial salió a repartir para todos lados.



Sucede que el conductor decidió enviarle cartas documento a varios colegas que invitaron a Morena a sus programas con el fin, según él mismo sostiene, de hacerle daño. Contra ellos, salió a disparar fuerte en una nota en LAM.



“Esas dos o tres personas que usaron a mi hija, ahora que son demandados por la Justica se escapan. Si tenés huevos y la fortaleza para decir las cosas en pantalla, báncatela después la otra”, sostuvo Jorge Rial.

Jorge Rial y Morena.



“Cuando fue lo de mi hija no dudaron en llevarla, explotarla y hacerme mierda. ¿Más intimidad que eso? Pero nadie dijo: ‘Nos estamos yendo a la mierda’. Durante diez días la explotaron para que hablara de mí y ahora cuando tiene un problema, la matan. No les sirve más”, explicó el conductor.



“El viernes fui a una audiencia y me falta la mitad de la gente, Luis Ventura y Karina Mazzocco”, añadió Jorge Rial, que considera que el programa “A La Tarde”, de América, fue el que más le pegó utilizando a su hija Morena.



Asimismo, habló de cómo está su vínculo con su hija. “A mí me duele ver a mi hija así. Nunca voy a hablar mal de ella y la voy a amar siempre. También amo a mi nieto y lo extraño. No lo veo hace tres o cuatro meses. Después, ver a mi hija con todos esos quilombos me da vergüenza. Yo pido disculpas”, remarcó.



“No le enseñé a mi hija esto. Hablé con todas las supuestas damnificadas y les pedí disculpas. Me da vergüenza, pero… ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir a atacar a mi hija? Llegó a mi casa con amor así fue criada. Yo sé lo que sufrió, pero me dolió cómo la pincharon para exponerla”, agregó Jorge Rial.

Jorge Rial con sus hijas, Morena y Rocío.



“Hoy me interesa ver a mi nieto que está en Córdoba con el padre. Lo extraño a él nada más. Mi hija es grande y tomó decisiones. No es la primera vez que pasa esto. Ella es injusta. Siempre tiene un lugar al lado mío. Va a ser difícil porque dijo cosas duras”, remarcó el conductor.



Por último, hizo una comparación algo incómoda entre sus hijas. “Rocío está bien, dando exámenes. Somos muy compañeros. El sábado vino a comer. Ella tuvo que ponerle un bozal legal a Morena. Su hermana se sintió muy dolida y es una chica que no se mete con nadie”, cerró.