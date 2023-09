La verdad detrás del cierre de Thiago Medina de su verdulería a 4 meses de su inauguración

Thiago Medina modificó su vida para siempre con su paso por Gran Hermano. El aislamiento voluntario en la casa más famosa de la televisión argentina lo trastocó todo para el joven de González Catán, a tal punto que se encuentra en plena espera de convertirse en padre.

El ex participante se enamoró de Daniela Celis en el interior del reality, ahí vivieron una pasión descontrolada, que tiñó todas las redes sociales con escenas de alto voltaje. La emoción se estiró en el exterior, dado que ambos decidieron unirse en un noviazgo.

El amor creció tanto que recientemente confirmaron que la oriunda de Moreno transita por la dulce espera de mellizos, nada más y nada menos. Una noticia resonante, que puso el mundo de los dos de patas para arriba, pero que afrontan con mucha ilusión.

Thiago cerró su verdulería.

En todo ese contexto de la fama repentina, de la visibilidad pública desmedida, Thiago encontró un camino para su sustento económico, dado que aprovechó su experiencia en el Mercado Central y se lanzó a la aventura de invertir en un negocio y abrió una verdulería en zona oeste.

Las sensaciones positivas se esfumaron rápidamente, dado que a apenas cuatro meses de levantar la cortina, Medina quiso clausurar su comercio. Así se instaló la duda de los motivos que impulsaron al joven a tomar esa drástica decisión. ¿No le redituaba ganancias?

Medina sostuvo apenas 4 meses su comercio.

El propio Thiago reveló el misterio y se animó a contar la verdad: “Yo tenía una cuenta en Instagram de la verdulería y la gente me hablaba por ahí para avisarme que los que trabajaban se la pasaban boludeando, tomando, fumando. Yo no podía ir para ocuparme de los problemas y terminé cerrándola, para no quedar mal".