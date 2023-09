Por qué Daniela Celis no publicó más fotos de Thiago tras confirmarse el embarazo

Mucha polémica y una gran cantidad de dudas se generaron cuando se confirmó que Daniela Celis y Thiago Medina estaban en la dulce espera. Una de las especulaciones era que el joven no estaba tan feliz con la noticia.



Sin embargo, a los pocos días de conocerse que están esperando gemelos, todo se aclaró: finalmente la ex Gran Hermano contó que se encontraban muy bien, a pesar de que en este momento tan especial prefería no convivir.

Daniela Celis y Thiago Medina.



“Se me asignó el 27 de febrero, pero me informaron que no llegaremos hasta las 40 semanas. Por lo tanto, se planea una cesárea programada para principios de febrero o fines de enero”, contó Daniela Celis en Cortá por Lozano.



Sin embargo, en los últimos días los usuarios de las redes sociales comenzaron a detectar ciertas rarezas. Una de ellas es que Daniela Celis había dejado de compartir fotos con Thiago Medina.



Sucede que la morocha suele compartir detalles de su vida privada en las redes sociales, más precisamente en su cuenta de Instagram. Por este motivo, llamó mucho la atención que hace bastante tiempo no aparezcan imágenes con el padre de los gemelos que está esperando.

Ángel de Brito explicó por qué Daniela Celis no sube más fotos con Thiago Medina.



En ese contexto, los seguidores de Instagram de Ángel de Brito le preguntaron directamente al conductor de LAM y jurado del Bailando 2023 por la situación actual de la pareja que se conoció en la casa de Gran Hermano.



“¿Daniela y Thiago se perdieron?”, le preguntaron a Ángel de Brito en sus historias de Instagram. “Daniela tiene suspendida la cuenta. Pero está perfecta con Thiago”, aclaró el conductor de LAM.