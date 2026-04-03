Es viral: la foto inédita de la graduación de Juan Darthés como pastor

Entre togas, diplomas y una nueva congregación, el actor busca redimirse lejos de la Argentina mientras cumple su condena.

La denuncia de Actrices Argentinas que cambió para siempre el destino de Darthés. / Archivo

Años después de su condena por abuso sexual y de aquel exilio forzado en Brasil, Juan Darthés reapareció públicamente con una transformación que dejó a todos con la boca abierta. El actor, que huyó de la Justicia argentina tras la denuncia de Thelma Fardin, dejó atrás los escenarios para abrazar la fe.

juan darthes 2.jpg El recuerdo de 2018: la denuncia de Actrices Argentinas que cambió para siempre el destino de Darthés. @darthesjuan1 Según revelaron en las últimas horas, el ex Patito Feo se convirtió en pastor evangélico y ya ejerce su nuevo rol en las calles de Río de Janeiro.

Graduación y toga: la imagen que confirma su transformación La noticia estalló cuando se viralizó una fotografía, originalmente presentada en Infama, donde se lo ve a Darthés con toga y birrete, diploma en mano, celebrando su graduación religiosa. En este proceso no estuvo solo; su esposa, María Leone, también formó parte del curso y lució el mismo atuendo.

Juan Darthés Infama Juan Darthés durante su graduación como pastor evangélico, una imagen que se volvió tendencia rápidamente. Captura TV Infama Este giro espiritual se produce tras la sentencia de la Justicia, que marcó un antes y un después en la vida del hombre que en 2018 decidió mudarse a Brasil para escapar del repudio social que generó la denuncia de Fardin por lo ocurrido en Nicaragua.

La reaparición más reciente del ahora pastor ocurrió en el bar de su hermano, ubicado en la exclusiva zona de Barra da Tijuca. Allí, Darthés se cruzó con Agostina Páez, la abogada argentina que quedó en la mira por un episodio de racismo en el país vecino.