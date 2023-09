La escandalosa decisión de Daniela Celis después que Thiago se fue “de fiesta”

Hace unas semanas atrás, Daniela sorprendió a todos con la noticia de que será mamá por primera vez: "Voy a ser mamá. No me encontré con uno, me encontré con dos y no van a ser mellizos como se fue mal filtrado por todos lados, van a ser gemelos. Estoy muy contenta", reveló en ese entonces.

Y como era de esperar, el padre será Thiago Medina, su pareja dentro de la casa de Gran Hermano y que, tras muchos idas y veultas, se estaban afiansando nuevemten como pareja.

La pareja de Gran Hermano está esperando gemelos

Daniela confirmó que, más que allá que esté todo bien, no convivirá con Thiago, al menos por ahora: "Estamos juntos igual, pero en este momento necesito mi espacio’. Todo me hacía llorar. Dos pibes me hizo”. Y agregó: "Estoy en mi mejor momento. Tengo cambios de estado de ánimo. Las famosas hormonas, la sensibilidad. Y sí, imaginate que con Thiago estábamos viviendo juntos y me viene a la casa de mi hermana”.

Además, todo es un revolución constante al punto que se abaraja la posiblidad de que sean tres bebés y no dos, como se dijo anteriormente: “Cuando me dicen que pueden ser tres bebés por el tamaño de mi panza, que se puede estar escondiendo uno atrás del otro”, escribió en el video que musicalizó con Waka Waka, canción que hizo Shakira para la Copa del Mundo 2010. Un fragmento del tema reza: “La presión se siente”.

Pero lo cierto es que en estos días la mediática pareja se encuentra separada y la joven madre tomó una escandalosa decesión que preocupó a sus seguidores, quienes fueron los que se dieron cuenta de ella.

Es que el perfil de Instagram de la ex “Gran Hermano” se encuentra cerrado y crecen las sospechas por el viaje que Thiago realizó a Santa Cruz sin ella. Asimismo, a Thiago se le vio muy feliz de estar en un boliche disfrutando de la música "Plan B".

Thiago Medina, de fiesta en Santa Cruz

Tal es la preocupación que sembró en estas últimas horas la desaparición de Daniela en Instagram que sus seguidores le dejaron varios comentarios en sus últimas publicaciones aunque no recibieron ninguna respuesta aún.

Lo más relevante y llamativo es que la ex hermanita compartía el día a día de ella y sus bebés en camino.