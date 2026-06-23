Le llovieron las críticas a Jimena Barón por no llevar a su hijo Momo al Mundial, se hartó y explotó en un descargo: "No es un nenito"
Entre los festejos con su pareja y las exigencias del colegio, la actriz detalló las razones por las cuales las prioridades de la casa debieron cambiar por completo.
El uso diario de las redes sociales por parte de las principales figuras del espectáculo suele transformarse en una ventana abierta a la intimidad de sus hogares. En los últimos días, los perfiles digitales de Jimena Barón reflejaron de manera detallada el inicio de su estadía en los Estados Unidos, país al que se trasladó por motivos laborales en el marco de una cobertura deportiva. Sin embargo, entre las postales de playas y jornadas de trabajo, la mirada de sus seguidores se posó de inmediato en una ausencia muy significativa: la de su hijo mayor, Morrison.
El anuncio que generó intriga entre los followers de Jimena Barón
Instalada en Miami junto a su pareja, Matías Palleiro, y su hijo menor, Arturo, la cantante aprovechó el domingo por la mañana para mostrar las comodidades de su hospedaje frente al mar. Ante las recurrentes consultas de los internautas sobre el paradero de su hijo mayor, la artista decidió publicar una aclaración en sus historias. “La gente que quiere saber por Momo tiene que estar atenta al reel que voy a subir hoy”, adelantó, abriendo paso a una posterior explicación sobre las realidades de la crianza.
Minutos más tarde, Barón elaboró un sentido discurso enfocado en el paso del tiempo y el crecimiento de su hijo. “Morrison tiene ya 12 años”, remarcó para contextualizar el presente del preadolescente.
Al tratarse de un viaje por cuestiones de trabajo que se extenderá durante varias semanas, la interrupción de las clases ya no resultaba una opción viable para la organización de la casa. “Ya no es un nenito que falta al colegio y no hay problema”, argumentó la intérprete de manera directa.
El trasfondo de la decisión anduvo de la mano con los nuevos desafíos institucionales que enfrenta el joven en la Argentina. Según detalló Barón, los próximos meses resultan determinantes para su formación. “Está haciendo el ingreso al secundario y está cursando el secundario un día a la semana, entonces tiene responsabilidades de más grande y ya no es un ‘viva la pepa’”, explicó combinando el humor con la firmeza de los límites familiares. Con esta resolución, Jimena Barón dejó en claro que, a pesar de la distancia, la prioridad absoluta de su agenda actual radica en acompañar y respetar las obligaciones escolares de su hijo.