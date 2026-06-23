Le llovieron las críticas a Jimena Barón por no llevar a su hijo Momo al Mundial, se hartó y explotó en un descargo: "No es un nenito"

Entre los festejos con su pareja y las exigencias del colegio, la actriz detalló las razones por las cuales las prioridades de la casa debieron cambiar por completo.

El uso diario de las redes sociales por parte de las principales figuras del espectáculo suele transformarse en una ventana abierta a la intimidad de sus hogares. En los últimos días, los perfiles digitales de Jimena Barón reflejaron de manera detallada el inicio de su estadía en los Estados Unidos, país al que se trasladó por motivos laborales en el marco de una cobertura deportiva. Sin embargo, entre las postales de playas y jornadas de trabajo, la mirada de sus seguidores se posó de inmediato en una ausencia muy significativa: la de su hijo mayor, Morrison.

Jimena Barón estuvo presente en el último partido de Argentina. EFE El anuncio que generó intriga entre los followers de Jimena Barón Instalada en Miami junto a su pareja, Matías Palleiro, y su hijo menor, Arturo, la cantante aprovechó el domingo por la mañana para mostrar las comodidades de su hospedaje frente al mar. Ante las recurrentes consultas de los internautas sobre el paradero de su hijo mayor, la artista decidió publicar una aclaración en sus historias. “La gente que quiere saber por Momo tiene que estar atenta al reel que voy a subir hoy”, adelantó, abriendo paso a una posterior explicación sobre las realidades de la crianza.

Ante las dudas de su comunidad digital, la actriz aclaró en Instagram las razones de la ausencia de su hijo mayor. Instagram @jmena Minutos más tarde, Barón elaboró un sentido discurso enfocado en el paso del tiempo y el crecimiento de su hijo. “Morrison tiene ya 12 años”, remarcó para contextualizar el presente del preadolescente.

Desde los Estados Unidos, la cantante celebró un nuevo aniversario junto a su pareja, Matías Palleiro. Instagram @jmena Al tratarse de un viaje por cuestiones de trabajo que se extenderá durante varias semanas, la interrupción de las clases ya no resultaba una opción viable para la organización de la casa. “Ya no es un nenito que falta al colegio y no hay problema”, argumentó la intérprete de manera directa.