La conmovedora carta que compartió Maru Botana a 15 años de la muerte de su hijo Facundo

Uno de los momentos más duros que le tocó atravesar a la cocinera Maru Botana fue en septiembre de 2008. La pastelera, que en ese momento conducía Sabor a mí por Telefe, perdió a Facundo, su hijo de seis meses. El infante falleció mientras dormía de muerte súbita del lactante.

Cada año, la cocinera recuerda a Facundo de alguna manera en sus redes. Este jueves 21 de septiembre, a 15 años del trágico acontecimiento, Maru Botana compartió en su cuenta de Instagram (@marubotanaok) una desgarradora imagen de la mano de Facundo y ella con un breve escrito que conmovió a todos.

La imagen que compartió Maru Botana en Instagram. Créditos: Instagram Marubotanaok.

"Facu. En este día comienzo a revivir aquella madrugada en la que te fuiste. Los años pasan y vas evolucionando con la vida. Siempre me gusta estar en familia en este día y compartir algo que nos gusta a todos. Es un día que me desconecta en todo sentido, un día en el que agradezco haber seguido, un día en el que me impresiona lo que nos proyectamos y crecimos. Días como hoy son los que se me llena la cabeza de preguntas y no encuentro aún una respuesta", comienza diciendo la carta de la chef.

Y continúa: "Y esa es la explicación ¡¡¡tanto amor!!! ¡¡¡El amor es lo que nos hizo fuertes!!! ¡Nos potencio! ¡Nos unió!. No se, yo creo y avalo que los que sufrimos un dolor tan grande tenemos un cartel enorme de poder lograr ser felices y de vivir la vida minuto a minuto con todo lo que te gusta. Tu vida cambia, la valoras el doble. El amor se fortalece, se disfruta cada día, a entrega hacia los demás, es total. Vos estás conmigo, Facu y con todos nosotros, tu paso fue rápido, pero tu huella fue enorme. Te amo, Facu y te abrazo una y otra vez. Hoy en la Montaña te siento cerca, y me hace bien".

Facundo nació el 5 de marzo de 2008. Créditos: Instagram Marubotanaok.

Maru Botana cerró su publicación con un emocionante mensaje: "(En esos sueños que tengo, sueño con volverte a abrazar y besar. Y alguna vez será)".

En junio de este año, la cocinera publicó en la red social de fotografía una foto junto a uno de sus hijos, Juan Ignacio, visitando la tumba de Facundo.