Leticia Siciliani confesó el extraño requisito que debe cumplir las pretendientes a ser su pareja

Dentro de la configuración de las parejas todo es específico, muy personal. Por eso en cada relación vibran situaciones muy particulares, como sucede en el caso de Leticia Siciliani, quien necesita que la persona que ama acepte un rasgo único de su cuerpo.

La actriz visitó el piso de Vuelta y media, el ciclo radial que conduce Sebastián Wainrach en Radio Urbana Play 104.3, y dentro de una charla muy relajada, llena de momentos divertidos, y también algunos emotivos, iluminó una condición increíble que late en su interior.

El conductor del programa le propuso un juego y le preguntó: “¿Qué cinco cosas no negocias en una pareja que tienen que estar sí o sí?”. Un tópico que activó en la hermana de Griselda Siciliani una reflexión de las condiciones que deben cumplir la mujer que ama.

Así, Leticia acudió a la honestidad para revelar un detalle de su peculiar fisonomía y describió con sinceridad: “La primera es que no le tenga miedo a los pelos de mi dedo gordo del pie, es un asco, pero los tengo, me crecen rápido, es en serio. No es para hacerme la chistosa”.

Además de esa cuestión, la actriz añadió otros requerimientos importantes, otras cuestiones que desea imperiosamente que disponga esa alma gemela. “Necesito que sea una persona potencialmente amada por mis amigas, mucho más que caer bien”, sostuvo.

Envuelta en esa creativa temática, Leticia continuó con otra arista que le encanta que también coincida con una pareja y explicó con mucha naturalidad: “Que prefiera comer y quedarse en casa antes que salir a bailar”. Una confesión que recibió la anuencia de todos los integrantes del ciclo radial.

Y también añadió otros factores: “No me molestaria que mi pareja votara a otro candidato. Aunque sobre derechos si, eso no lo negocio, sería una grieta. Tampoco saldría con alguien que sea hincha de River, eso no puedo. A mi pareja no le gusta el fútbol”.