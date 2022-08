Leticia Siciliani se quebró al contar cómo fue su primer beso con una mujer

Leticia Siciliani, al igual que su hermana, decide mantener un bajo perfil mediático. Sin embargo, en más de una ocasión contó detalles de su vida privada. Y es que, la famosa no duda en dar a conocer la realidad detrás de la perfecta imagen que todos tienen de ella.

Hace un tiempo habló de su sexualidad y se mostró muy feliz: "Hay gente que hoy en día sigue teniendo mensajes de odio hacia las disidencias, hacia ciertos colectivos, hacia las minorías y estaría bueno que estemos más atentos. Cuando decimos: ‘estas cosas no pasan’, no es así. Pasan ante los ojos de todos, así que estemos atentos".

"No me dio miedo, pero sí recuerdo que en ese momento estaba grabando Esperanza Mía. En un bache me fui al camarín, entré a Twitter y había salido la nota en donde yo contaba esto, que en realidad contaba con quien vivía, y en las menciones tenía muchos, pero muchos, muchos mensajes agrediéndome, insultándome y discriminándome. Muchos mensajes de odio", contó.

Y agregó: "En ese momento me agarró una crisis terrible, llanto, todo... Por suerte estaba con mis amigas y compañeras de elenco que me contuvieron, acompañaron y sostuvieron, porque realmente estaba muy triste. También me ponía mal ver cómo en la televisión se hablaba de eso como algo extraordinario, como que ‘la hermana de Griselda Siciliani salió del closet´".

Hace algunas horas visitó PH y habló sobre su primer beso con una mujer. Fue entonces que se emocionó hasta las lágrimas: "Lloro porque me da nervios hablar. Fue afrontar mis prejuicios sobre qué iba a pensar el otro, más míos que de los demás, como por ejemplo pensar: ‘Mis viejos se mueren’. Y nada que ver, cero, la mejor siempre; y el resto de la gente nunca me importó tanto"

"El día que le di un beso a una chica dije: ‘Listo, me enamoré’. Es esto, esto era lo que me pasaba durante tantos años. Al estar con chicos no me sentía del todo cómoda, sentía que no me enamoraba de nadie. Salí con varios, la pasaba bien pero terminaban siendo mis grandes amigos y ahí quedaba", agregó.

No todo quedó ahí: "“Me acuerdo de ese día, que besé a esa chica y dije: ‘Estoy tocando el cielo con las manos, es esto’. De ahí directo fui a contárselo a todos. No sabía si iba a estar con esa chica, nada, pero fui y se lo dije a todo el mundo. Mi mamá fue súper comprensiva, al toque me preguntó por ella, qué hacía de su vida, cómo se llamaba; y mi papá sí fue más reactivo, como si fuese una etapa eso".