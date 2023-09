Tamara Bella desesperada por una crisis económica tomó una tajante decisión

Tamara Bella no está atravesando el mejor de los presentes. Varios son los obstáculos que le presentó el 2023 a la modelo, que no ganó para disgustos en el ámbito laboral ni a nivel personal, algo que la llevó a tomar nuevas decisiones.

El año en curso tuvo un inicio complejo con respecto a su dolorosa separación. En ese sentido la abogada Ana Rosenfeld detalló: "Está en una situación verdaderamente muy difícil, no solamente económicamente, porque no tiene ni prepaga, sino también es una situación límite en la casa donde vive porque hay gastos que su ex no está afrontando".

La letrada se refirió a la situación con su ex, Pablo Kunz, en medio de un divorcio que comenzó en marzo, mientras ella estaba embarazada de su hija Bruna. Justamente el abrupto final después de dar el sí en julio del año pasado fue parte de una relación que continúa tirante.

La abogada Rosenfeld sostuvo: "También hay una perimetral solicitada por cuestiones que verdaderamente preocupan. Los médicos han dicho que es un caso muy delicado, por lo que Tamara tiene que guardar reposo por su situación de vulnerabilidad".

Otro episodio que marcó también un año para el olvido fue el accidente automovilístico que protagonizó junto a su hija mayor, Renata y la beba Bruna, en Panamericana después de que llevara a la recién nacida a una consulta pediátrica.

Si bien el accidente no tuvo grandes consecuencias, donde Bruna afortunadamente no sufrió lesiones, si fue su hija mayor la que recibió algunos golpes. Juan Etchegoyen fue quien detalló que Renata “sufrió un latigazo, rectificación de verticales, el cuello y medicamentos”.

La realidad marca que luego del cierre del ciclo de La Tarde del Nueve, donde fue panelista, Tamara Bella tomó la decisión de incursionar en las plataformas de contenido erótico para afrontar el mal pasar económico.

La periodista usó su cuenta de Twitter para promocionar su nuevo proyecto, donde aprovechó su gran caudal de seguidores para subir una foto candente con una lencería blanca y una sugestiva invitación: “Viernes de DivasPlay. Te espero”.