Tamara Bella se accidentó con su hija recién nacida y reveló detalles del preocupante momento

Mientras transita un momento de tensión al solicitar una perimetral contra su expareja, y ser nuevamente madre hace tan solo unas semanas, Tamara Bella protagonizó un accidente automovilístico junto a sus dos hijas.

La modelo y conductora transita una etapa compleja, con problemas financieros y la demanda contra Pablo Vázquez Kunz, su expareja, quien según el relato de Tamara Bella, "se esfumó" tras la acusación que ella le cruzó por violencia de género.

Y ahora, según informó el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, Tamara Bella tuvo un accidente automovilístico en la autopista Panamericana, y junto a ella iban sus dos hijas, Renata de 13 años, y la recién nacida Bruna. El auto que manejaba la modelo se encontraba detenido cuando otro vehículo la impactó desde atrás, provocándole lesiones leves a ella y a sus niñas.

El mencionado periodista compartió un audio que le envió Tamara Bella en el que la protagonista del accidente automovilístico detalló: “Estábamos volviendo el viernes por Panamericana de la pediatra y del control de mi bebé, veníamos a paso de hombre en hora pico y en un momento, estábamos las tres sentadas con cinturón de seguridad y alguien me choca de atrás con todo”.

Luego, sobre las consecuencias del impacto la modelo comentó: “Renata sufrió un latigazo, con rectificación de cervicales, ahora tiene que hacer un tratamiento con un kinesiólogo en el cuello, que incluye medicamentos y es una situación horrible. A mí me golpeó un poco la espalda y la bebé está bien porque estaba en su huevito”.

Finalmente, sobre el motivo de la colisión, Tamara Bella explicó: “Fue horrible. La señora se bajó del auto y me dijo que se encandiló con el sol. Vamos a ver si fue cierto eso, la verdad es que venía igual que yo y a mí no me estaba encandilando el sol. Me rompió toda la parte de atrás del auto, la rueda, ahí estoy viendo como soluciono todo, la pasé mal”.

Tamara Bella dio detalles del impacto que sufrió junto a sus hijas. Foto: Instagram @tamarabellatb.

En tanto que sobre las medidas de seguridad que llevaba con sus hijas, Tamara Bella resaltó: “Rescato que podría haber sido peor el asunto. Quiero destacar la importancia de llevar el cinturón de seguridad y que los bebés vayan en los huevitos con el cinto”.