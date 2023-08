Ana Rosenfeld contó toda la verdad de los rumores de romance con Juan Alberto Mateyko

Una serie de posteos activaron una ola de especulaciones. Un gesto en redes sociales se transformó en un disparador para analizar qué sucede en el vínculo de Ana Rosenfeld y el talentoso Juan Alberto Mateyko, una posible romance que nadie se imaginaba.

El origen de todo se remite a una foto que subió el conductor a su Instagram, en el contexto de una salida muy íntima, y de extrema complicidad, que compartió con la abogada. Los dos se acercaron al Movistar Arena a disfrutar de uno de los shows de Luis Miguel.

El posteo de Mateyko que despertó los rumores.

En esa storie, Juan Alberto colgó una imagen de los dos sonrientes y le agregó un texto interesante al escribir: “Con mi querida Ana Rosenfeld. Empieza el show”. Mientras que Ana también devolvió la buena onda: “Que placer ver al gran y único Luis Miguel con mi querido amigo. Gracias por la invitación”.

A pesar del término que eligió la letrada, a esa referencia de amistad, la cuenta Gossipeame analizó los rastros en las plataformas digitales y publicó: “La No Noticia: Ana Rosenfeld y Mateyko en el recital de Luis Miguel”. Mientras que un seguidor de esa cuenta añadió: “En el de Los Nocheros también estaban juntos, ¿romance en puerta?”.

Tras el ruido mediático, Ana atendió a Teleshow y exteriorizó su verdad, todo lo que sucede en el seno de ese lazo de complicidad con Mateyko. “Somos amigos desde hace 30 años”, bramó la abogada, con la intencionalidad de descuartizar de cuajo los rumores.

Un usuario contó que los vio en otro recital juntos.

Luego, Rosenfeld amplió: “Es muy difícil de explicar y de entender mi situación. Hoy en día estoy muy bien, saliendo y viajando con amigos. Me siento querida y cuidada”. Y sobre si desea formar una pareja, la letrada contó: “Aún no me imagino en pareja. Sí compartiendo momentos. Estoy rodeada de gente maravillosa que conocía pero no frecuentaba. Estoy descubriendo la amistad”.