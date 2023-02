Dónde se encontraron cara a cara Yanina Latorre y Ana Rosenfeld y hubo tensión

Ana Rosenfeld y Yanina Latorre se trenzaron en una disputa por redes insospechada, a raíz del escándalo de Fede Bal. Las infidelidades del hijo de Carmen Barbieri desataron un nuevo capítulo en el eterno enfrentamiento de ambas panelistas, que cada tanto renuevan la tensión entre ambas. Ahora, las rubias se cruzaron en el cumpleaños de Amalia Granata y debieron sortear la ocasión.

Ambas mujeres debieron poner un parate en su enfrentamiento para acompañar a la diputada de Santa Fe en el festejo por su cumpleaños número 42, que reunió a familiares y varias personalidades del medio. Además estuvieron presentes Ángel de Brito y Baby Etchecopar, quienes no dudaron en incentivar una reconciliación entre las rubias, aunque no tuvieron éxito en su misión.

La buena onda que existió entre las mediáticas se rompió desde que Latorre apuntó contra la abogada al referirse a las clientas que denunciaron a Rosenfeld. El escándalo que dio origen a la guerra involucró a 15 mujeres que denunciaron ser engañadas por la famosa abogada. En América TV, Gonzalo Vázquez detalló: “Las mujeres afectadas dicen que ella te escucha, te aconseja, te dice que va a sacar adelante el juicio. Luego, les hace firmar un convenio de honorarios, con una cláusula leonina”.

Sin embargo, la justicia falló a favor de la rubia, quien indicó: “Nada de lo que dijeron fue cierto. Me acusaron de haber firmado convenios de honorarios y no haber trabajado. La cámara de apelaciones se expidió y dijeron que trabajé y firmé convenios válidos”. Luego agregó: “Los convenios de honorarios son legales. Y esta sentencia, que hoy me benefició en primera instancia y en cámara, les sirven a todos abogados que trabajamos y tenemos derecho a cobrar nuestros honorarios”.

Rosenfeld detalló que, en toda su trayectoria, fueron pocas las veces en las que tuvo que ejecutar un convenio por incumplimiento de pago: “Tuve más de dos mil casos en mi carrera. Firmé 25 convenios de honorarios y solo tuve que ejecutar 9”. Pese a que la mujer ganó el proceso legal y como suele suceder en el mundo de la farándula, resultó imposible que la relación entre Yanina y Ana se recomponga y, desde ese momento, las rubias aprovechan cualquier oportunidad para cruzarse.

El último de sus cruces se dio debido a los escandalosos chat sexuales de Fede Bal con varias mujeres, que comprobaron su infidelidad hacia Sofía Aldrey. Rosenfeld usó su Twitter para opinar al respecto. “La infidelidad, ¿enfermedad o juego morboso?”, se preguntó y luego agregó una visión jurídica: “¡Nuestro código 2015 dice que es deber moral entre cónyuges!”

El planteo de la letrada continuó: “¿Solo Dios juzga? ¡El engañado también tiene derechos! ¿Hacerlo público? ¿Alertar a las próximas víctimas? ¡Las parejas tienen códigos que se deben respetar!”, indicó y finalizó con un lapidario comentario: “La traición es cobardía”. El comentario no fue pasado por alto y Yanina Latorre aprovechó el momento para burlarse de su enemiga.

“Otra que se quiere colgar… tranqui Anita que Sofi ya tiene abogados”, escribió la angelita, citando el comentario de Rosenfeld y dando a entender que se trató de un intento de aprovecharse de la situación de forma oportunista.