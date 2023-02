Yanina Latorre contó detalles ocultos de la separación de Alexis Mac Allister y Camila Mayan

La separación de Alexis Mac Allister y Camila Mayan es uno de los temas más candentes por estas horas. El mediocampista de la Selección Argentina decidió cortar con su novia pocos días después de la obtención de la Copa del Mundo de Qatar, algo que despertó una fuerte polémica.

Lo cierto es que Mac Allister dejó a una devastada Camila luego de las fiestas navideñas, la joven hoy se encuentra de regreso en Buenos Aires y ahora el jugador de la Scaloneta blanquea a su nueva novia: Ailén Cova, su mejor amiga de la infancia.

Con todo este escándalo habiendo explotado durante los últimos días, Yanina Latorre se encontró con la ahora ex del futbolista y tuvo un mano a mano muy jugoso, detallando cómo fue la ruptura y de qué forma se encuentra hoy.

"Ailén Cova no es la mejor amiga de ella, es la mejor amiga de él, y hay fotos de varios encuentros y momentos compartidos", contó la panelista de LAM, aclarando versiones confusas que se dijeron en algún momento.

La esposa de Diego Latorre siguió detallando parte de la charla íntima que sostuvo con Mayan: "Ella nunca sospechó nada, y lo que dicen sobre las propiedades es mentira, ella no tiene ninguna intención de hacer quilombo".

Además, la panelista del ciclo de América detalló que la ex del mediocampista no esperaba esta ruptura y que toda esta dolorosa situación la agarró por sorpresa. "Ellos no estaban en crisis, no le dijo de la relación con Ailén, le dijo dos días después de Navidad que no la quería más".

Camila Mayan y Alexis Mac Allister estaban juntos desde hace varios años.

"Fue después de la gloria, y ella me dijo ahora que lo pienso él estaba frío durante el mundial, distante, pero no lo quería molestar por este tema del mundial", agregó Yanina.

Latorre además reveló que la influencer ya se encuentra en Argentina, luego de haber recogido sus pertenencias de Inglaterra, donde vivía junto a Mac Allister. Por ahora se centrará en conseguir trabajo, estabilizarse y aceptar su nueva realidad. "Está muy triste porque es el amor de su vida", destacó la angelita.