La soberbia forma en la que Alfa rechazó volver a trabajar con Ariel de Gran Hermano

Más allá de que el juego terminó porque ambos están afuera de la casa de Gran Hermano, Walter Alfa no afloja con su odio constante contra Ariel. En esta oportunidad el parrillero le pidió hacer las paces y, por qué no, trabajar juntos, pero sólo recibió respuestas soberbias y negativas del otro lado.

El gran artífice de la salida de Walter Alfa de Gran Hermano fue Ariel. Sin dudas el participante que ingresó en medio del reality sacó a la luz lo peor de su compañero y por todos los dichos en su contra terminó saliendo. Es por eso que todavía no se lo perdona.

En A la Barbarossa juntaron a ambos participantes de Gran Hermano, uno en el piso y otro en un móvil. Allí, Robertito Funes, que estaba como conductor, intentó sembrar la paz y consultó si estarían dispuestos a trabajar juntos. Sin embargo, Alfa fue tajante y se mantuvo en su postura negativa.

"Alfa, ¿terminaremos en las tablas? ¿Podremos en algún momento trabajar juntos?", insistió Ariel con la mejor de las ondas para intentar aflojar el enojo de Walter. Sin embargo, Alfa respondió picante: "No, de ninguna manera. Yo mido 30 puntos de rating y vos, uno".

Sin solución entre ellos, Ariel se animó a hacer una análisis sobre cómo está ahora la casa con la salida de Alfa: "Lo que decía Romina, es así. Desde que él no está, la casa está más tranquila y armoniosa, es verdad. Pero porque Alfa se había puesto desde que yo entré, insoportable. Estaba controlador, persiguiendo a todos y molestando. Ya no hacía reír a nadie ahí adentro".

"Yo no tengo nada que decir porque a mí no me importa lo que hace, a quién hace reír", disparó Walter comenzando a levantar la temperatura en el ambiente. A lo que Robertito lo interrumpió y lanzó: "Le has dado la espalda y nunca lo has mirado a los ojos". En eso aprovechó Ariel y metió un bocado: “No puede”. El último comentario del parrillero fue lo que terminó por ofender fuertemente a Alfa que no dudó a la hora de retrucarle: "¿No puedo? Hago lo que quiero y hablo con quien quiero. Lo que vos digas a mí no me importa, no me interesa".

"Pero Alfa, yo en la casa no opinaba de vos. Vos de mí, sí. Yo estaba en la mía, nunca te di bola, yo estaba en la mía y ahora te diste cuenta afuera y no sabés qué hacer y cómo opinar", disparó Ariel dejando a su oponente sin palabras, por lo que debió salir de esa situación con una chicana: "Cuando ande por Berazategui quizás un día te paso a comprar asado".

Para calmar las aguas de la discusión, el conductor retomó la palabra y sostuvo: "No empecemos con los golpes bajos porque además, se tienen que poner de acuerdo. Ustedes se están perdiendo la oportunidad de hacer esto en el escenario para ganar guita". A lo que Alfa cerró: “Yo ya tengo guita”.