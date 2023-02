Revelan cómo facturan Coti y los demás Gran Hermano fuera de la casa

A pesar de que ya pasó bastante tiempo desde que salieron de la casa de Gran Hermano, Coti Romero y El Conejo Alexis le están sacando mucho provecho a la fama que les dio el éxito rotundo del reality.



De hecho, la correntina y el cordobés son quienes más convocatorias reciben de medios, boliches y empresas que organizan eventos que buscan a los ex Gran Hermano para promocionarse.



Incluso, muchos ex participantes que ya pasaron por la casa de Gran Hermano en otras ediciones sostienen que quienes más aprovechan el momento de fama, que puede ser breve o muy extenso, son quienes salen con bastante anticipación a la final.

Coti y El Conejo son los ex Gran Hermano que más facturan afuera de la casa.



Estas circunstancias son las que aprovechan por estos días El Conejo y Coti. Por ejemplo, el cordobés recientemente llegó de Uruguay luego de pasar por un programa de Canal 10 de aquel país, llamado “La Previa”. También hizo presentaciones en boliches.



Por su parte, Coti le está sacando el jugo al máximo a los canjes, con los cuales pudo lucir una dentadura renovada, retocarse el rostro y ponerse ácido hialurónico en los labios. Por estas cuestiones, la correntina es bastante cuestionada, por su excesiva preocupación por su imagen.



Un dato no menor al momento de hablar de lo que facturan los ex Gran Hermano cuando salen de la casa más famosa del país es que hay una devolución que deben hacerle a la empresa Kuarzo, que produce el reality.

Coti y El Conejo le sacan el jugo a la fama de Gran Hermano.



“Hay mucho mito alrededor”, le confiaron al sitio de Laura Ubfal, panelista de los debates de Gran Hermano, que conduce Santiago del Moro. Según publicó la periodista en su web, hay mucha consulta que no llega a concretarse en ofertas económicas para Coti y sus ex compañeros de la casa.



“En general, las propuestas son de presencias en boliches y compañías chicas de moda que los buscan como imagen, pero todo hay que tomarlo con pinzas porque en las redes hay muchas consultas, pero después no se concretan”, comentó al sitio de Ubfal una persona vinculada al negocio de las presencias.