Yanina Latorre contó el dineral que pidió Coti de Gran Hermano para bailar en el Carnaval de Corrientes

En las últimas horas, Coti Romero, que ya empieza a acostumbrarse, volvió a ser foco en una nueva polémica, luego de que trascendiera que había pedido una altísima suma de dinero para participar de los festejos de Carnaval en Corrientes.



Es muy común y bastante lógico que cada participante que queda eliminado de Gran Hermano cobre por sus presencias en los distintos tipos de eventos a los que asiste o a los que son convocados.



Ese, por supuesto, es el caso de Coti. Hasta ahí, todo lógico e irreprochable. No obstante, en los últimos días se conoció la información de que la joven había puesta una condición económica para formar parte de los Carnavales en su Corrientes natal.



“Coti pidió plata para ir a la comparsa y se ofendieron todos porque ella es correntina. Y se supone que un correntino lo lleva en la sangre”, comentó Yanina Latorre en LAM. “Pidió un millón de pesos para ir. Todos le dijeron que no. Para mí, enloqueció”, agregó.



“Cuando llegó, empezó a negociar y ninguna de todas las comparsas que forman para del Carnaval la aceptó”, explicó la panelista. “Cuando vos vas, la comparsa te tiene que aceptar. A Coti, ninguna de las comparsas la aceptó ni para desfilar gratis. Estaban todos muy enojados”, añadió Yanina Latorre.



Ante la difusión del elevadísimo número que reveló Yanina, por supuesto que no podían faltar las repercusiones en las redes sociales. Allí apareció Coti para desmentirlo, pero también el Presidente de la Asociación de Comparseros.

Coti, en los Carnavales de Corrientes. Foto: Instagram.



“Falso. Yo gestioné la llegada de Coti y no pidió nada. Las comparsas no tenían lugar para que pudiera desfilar en un carro. El que pidió un millón para venir fue Ángel de Brito”, disparó Jorge Aguirre.



Coti se sumó a este tuit, lo citó y realizó su descargo contra Yanina Latorre que antes había recordado que en Gran Hermano le mentía a sus compañeras. “No necesito mentir. Es ridículo comparar un juego con la vida Real. Con el único que me comuniqué fue con él. Y jamás pedí nada, pero bueno, seguí hablando de mí. Parece que no tenés otra cosa”, le dijo Coti a la penelista. ¿Nuevas enemigas?