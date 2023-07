La angustia de Tamara Bella por la internación de su beba de un mes

Si hay alguien que no la está pasando para nada bien por estos días es Tamara Bella, quien se encuentra instalada en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires para poder estar cerca de su hija Bruna, de un mes, que está internada en el Sanatorio Otamendi.



Sucede que la beba se encuentra en la sala de neonatología de dicho centro de salud por tener influenza. Por esta razón, la panelista de televisión decidió hospedarse temporalmente en un hotel para poder estar cerca de ella.



“No sé cómo voy a hacer. No puedo estar aislada de todo el mundo. Estoy sola con todo, absolutamente sola”, comentó Tamara Bella en una charla con Teleshow. “Son días muy terribles”, remarcó.

Tamara Bella y su hija Bruna. Foto: @tamibellatb.



Una de las grandes complicaciones que se le presentan a la periodista es poder costear no sólo el hospedaje, sino también los gastos de internación de su hija, dado que no tiene obra social todavía. En ese contexto, contó que su ex marido prefirió mantenerse al margen.



“No le importó en absoluto. Le dije que me ayudara a pagar el sanatorio porque es de forma particular, ya que Bruna todavía no tiene obra social. Están haciendo los trámites”, reveló Tamara Bella, muy angustiada por la situación.



Asimismo, la periodista contó cuál fue la indignante respuesta que le dio su ex pareja cuando le explicó que estaba pasando unos días muy complicados y que se le estaba haciendo cuesta arriba solventar los gastos.

“Le dije que yo no puedo afrontar todos los gastos porque cada día en neo es mucho dinero. Y me dijo que no tiene y que lo resuelva”, contó Tamara Bella, que igualmente remarcó que está recibiendo ayuda de su círculo más cercano.



“Entonces, si yo no tengo plata, a la beba no le van a poder dar el alta. Le estoy pidiendo a todos mis amigos, a toda mi gente. Me están prestando de a puchitos”, concluyó, muy preocupada, la panelista.