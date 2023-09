El impactante y conmovedor detalle en una de las publicaciones de Silvina Luna

Este jueves se conoció una noticia que entristeció a todo el país, la muerte de Silvina Luna. La actriz luchó por su vida por un largo tiempo pero su salud no mejoraba. La modelo contrajo COVID-19 en estos últimos días, pero lo logró superar. Sin embargo, los médicos le detectaron una nueva bacteria recientemente y el panorama se volvió muy desalentador, sobre todo por las declaraciones de Ángel de Brito en LAM este miércoles.

"Se estuvieron diciendo estos días muchas cosas que, lamentablemente, no son ciertas. Silvina no está mejor, su cuadro es más delicado aún por esta bacteria que le volvió a aparecer y porque no remonta toda la situación anterior", comentó el conductor.

Aníbal Lotocki intervino a la modelo quirúrgicamente en 2011.

Algunas personas comenzaron a hablar de una "supuesta muerte" desde el miércoles 30 por la noche, pero el entorno familiar de la artista no había confirmado nada.

La lamentable novedad ha sacudido a todo el mundo y muchos han acudido a las redes para despedir a Silvina Luna. Marcia, alias "Pochi", quien maneja la cuenta de chimentos @Gossipeame, también despidió a la actriz en su cuenta de Instagram: "Ayer (miércoles), alguien me escribió diciéndome que Silvina había muerto, busqué en las noticias pero no decían nada, así que me puse contenta que no fuera así. Éstas son las noticias a las que uno, como dijo Marina Calabró, quiere llegar último...Todo mi amor al hermano de Silvina Luna", contó la periodista.

Silvina Luna en 2022. Créditos: Instagram Silvinalunaoficial.

Marcia denunció en su cuenta a Aníbal Lotocki, quien operó a Silvina Luna en 2011, y además compartió algunos mensajes de sus seguidores. Un usuario de la red social se dio cuenta de un detalle en una de las fotos de Silvina Luna y sorprendió a la periodista.

El 30 de agosto de 2022, Silvina Luna publicó una imagen en Instagram de su viaje por Boca del Toro, Panamá. La imagen tiene un elemento muy particular: la actriz aparece de espaldas con unas alas. "Justo el 30 de agosto (de 2022) con alas de ángel. A vos (Pochi) te llegó el mensaje de que falleció el 30 de agosto (de 2023)", fue el mensaje que asombró a Marcia. "Sería una tremenda coincidencia...", fue la respuesta de Pochi.