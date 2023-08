Cuánto midió en rating Telefe Noticias con la entrevista a Wanda Nara

Hace poco más de un mes, Wanda Nara fue ingresada al Sanatorio Los Arcos por una gran molestia en el abdomen. La modelo se ausentó de las redes sociales, donde acostumbra a ser activa, y despertó la incertidumbre en todos. Unos días después, Jorge Lanata aseguró que la empresaria padece leucemia; no obstante, la empresaria salió a decir a través de un comunicado en Instagram que en ese momento ni ella tenía la confirmación de ese diagnóstico y que mantendrá su estado de salud en privado.

Después de esa publicación donde contó lo sucedido, comenzó, de nuevo, a estar más presente en las redes y a fines de julio dio algunos detalles de su vida personal a Ángel de Brito.

Wanda fue elegida en marzo para la conducción de MasterChef Argentina 2023.

El periodista reveló en LAM la conversación que mantuvo con la conductora, sin embargo, recién este martes Wanda Nara habló por primera vez en la televisión, en Telefe Noticias, y reveló con detalle todo lo que ha ocurrido en este tiempo, en materia de salud.

Mirá lo que dijo Wanda Nara en Telefe Noticias

"Fue un shock. Lo primero que me dijeron es: ‘No te podés subir a un avión’. Y fue un shock para toda la familia. Fue muy de golpe. Dudo en hablar o no del tema. Hay veces que la gente te juzga, que piensa que no es real si lo hablás, o que no es tan serio", comentó la empresaria en el noticiario.

La participación de Wanda Nara en Telefe Noticias le hizo ganar al noticiero 9,5 puntos de rating, una marca que logró mantenerse por una hora en la pantalla chica. Por otro lado, "Telenoche" comenzó con 6,4 puntos y luego subió a 7,8. "LAM" vivió una situación diferente: inició con 3,8 puntos de rating y después decayó a 2,5.