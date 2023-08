Se filtró la cuenta falsa que utiliza Wanda Nara para dejarle mensajes a L-Gante

Wanda Nara ha sido, y continúa siendo, el centro de atención desde hace un mes. Desde que fue ingresada al Sanatorio Los Arcos a mediados de julio por un fuerte dolor abdominal, el foco ha estado puesto en ella. En ese tiempo, Jorge Lanata anunció que la conductora de MasterChef Argentina padece leucemia, pero tiempo después la modelo apareció en Instagram y habló sobre lo ocurrido.

"Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía", expresó Wanda Nara en su comunicado.

La modelo está acompañando a Mauro Icardi en Estambul. Créditos: Instagram Wanda_nara.

En los últimos días, trascendió la charla que tuvo Ángel de Brito con la empresaria sobre su estado de salud. El periodista leyó en LAM la conversación con Wanda Nara: "Nadie me decía, no me confirmaban un diagnóstico. El análisis final me llegó el jueves. Moví cielo y tierra para que me lo digan a mí. En el primer momento entraban enfermeras llorando y me abrazaban. Yo le decía a Mauro 'me voy a morir y no me lo dicen'. Tenían sospechas, pero podían ser seis enfermedades distintas y no me decían porque no estaban completamente seguros. Me hice una biopsia que tardó entre 15 y 20 días y ahí se confirma. En mi caso, tardó 12 días pero me enteré por televisión” fueron las palabras de la modelo.

Pero ahora la conductora está envuelta en una polémica al haberse creado una cuenta falsa en Instagram para comentar, de manera picante, publicaciones de L-Gante. La periodista de espectáculos Pochi, a través de la red social de fotografía (@Gossipeame), le sacó la máscara a Nara y reveló el modus operandi del otro perfil que utiliza que, cabe destacar, ya ha cambiado más de ocho veces el nombre de usuario.

La cuenta de Instagram @Gossipeame reveló la cuenta falsa que utiliza Wanda Nara. Créditos: captura de pantalla Instagram Gossipeame.

Y es quedó Wanda Nara fue descubierta este miércoles al haber compartido un video junto a su perro en la cuenta falsa, sin querer. Además, sus seguidos eran muy sospechosos: seguía a muy poca gente, entre ellos su propia cuenta (@Wanda_nara) y la de su esposo, Mauro Icardi (@Mauroicardi). Hasta ayer, su perfil se llamaba @Julia1988_you; y con esta cuenta, donde se hace pasar por otra persona, le comentaba publicaciones a L-Gante.

"Lo de Wanda y L-Gante es más amor. Tamara debería entender que Elian se enamoró de Wanda. Fue la primera novia, ok, todos tuvimos un primer novio. Pero el amor se conoce más de grande"; "Ojalá (L-Gante) te des cuenta que todo lo que le hiciste a Wanda es un dolor muy grande para ella. Porque en vos confiaba, eras su amigo y la lastimaste también. Lo que diga Keni o los que los quieren separar no debería importarte, porque vos sabés lo que ella siente por vos"; son algunos de los comentarios realizados por el perfil falso de Wanda Nara.

Cuando la información se dio a conocer, la cuenta comenzó a tener más seguidores y Wanda Nara decidió borrarlos a todos, dejó de seguir a varias personas, puso el perfil privado y cambió nuevamente el nombre. Actualmente se llama @Milagroslucerosol y la cuenta está totalmente vacía.