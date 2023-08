Así están hoy los mellizos de Flor de la V que cumplieron 12 años

Sin dudas, la vida de Flor De La V cambió rotundamente a partir del 2011, año en el que finalmente se casó con Pablo Goycochea, pareja desde 1998, con quien formaron familia junto a los mellizos Isabella y Paul Goycochea, a través de la subrogación de vientre.

Para la exitosa actriz y conductora la familia está por encima de todo y , al margen de la trascendencia de sus hijos, siempre intentó salvaguardar la identidad e imagen de los pequeños que cumplieron 12 años de edad.

Entendiendo la relevancia de la imponente conductora de Intrusos, los chicos siempre estuvieron de alguna manera ligados a los flashes, desde sus primeras vacaciones en Miami a los pocos meses de vida hasta el día de hoy, pasando por algunas tapas de revista.

Sin dudas el 2011 fue un año por demás significativo para la vedette que concretó el anhelo de ser madre. “Dios me envió estos angelitos para que me protejan”, fue la definición que utilizó en la revista Gente, en el momento más emotivo de sus 48 años de edad.

Los mellizos de Florencia y su crecimiento impresionante.

Justamente, en medio de una producción fotográfica de la flamante mamá, se sinceró: “La vida me probó, la gente me consagró y ellos me hicieron una mujer plena (...) Despido un año que cambió mi historia”.

Aquel año quedará marcado como en el que logró, por medio de un amparo, tener su identidad en el documento, su casamiento y la concreción de otro anhelo que fue tener su propio teatro en Carlos Paz.

Los hijos de Flor de la V con Mirtha Legrand.

La vida continuó en ascenso para la referente del mundo del espectáculo, desde lo laboral, y principalmente en su rol de madre, una tarea compleja a partir de su nivel de exposición.

Isabella y Paul finalmente cumplieron doce años y el crecimiento fue evidente, como quedó registrado en la última gala de los “Personajes de Gente”, donde estuvieron con su familia e incluso compartieron una icónica foto junto a la máxima figura de la televisión argentina, Mirtha Legrand. Hoy, a un paso de la adolescencia, los mellis siguen creciendo.