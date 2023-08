Picante cruce entre Karina Iavícoli y Marcela Tauro en Intrusos: "Cuidá tus palabras"

La noticia sobre el inesperado romance entre Javier Milei y Fátima Florez sorprendió a todo el mundo del espectáculo. En este contexto, este lunes en Intrusos (América) analizaban detalles sobre el vínculo amoroso protagonizado por el líder del movimiento La Libertad Avanza y la humorista. Allí fue cuando Karina Iavícoli y Marcela Tauro se cruzaron por diferencias con respecto a lo sucedido.

"No es una pavada lo que estamos hablando. Siento que es una primicia excelente para el mundo del espectáculo, pero siempre hay que desconfiar", manifestó Iavícoli, dejando en claro que no cree en el romance.

Javier Milei y Fátima Flores, ¿el romance del año?

"Los políticos nunca dan puntada sin hilo, sería muy infantil de nosotros no desconfiar. Es el rol del periodismo desconfiar", agregó la panelista. Acto seguido, Pampito intervino: "Pero desconfiar en otras cosas. Esto es un romance, ¿qué nos va a cambiar si están juntos o no?".

"Acabo de decir que hablo por mí, pero como te exaltas no escuchás. No me parece casual. Es una persona que quiere ser presidente, faltan dos meses. A Fátima le viene como anillo al dedo", respondió Karina.

Al escuchar su opinión, Tauro se sumó a la discusión y enfrentó a su compañera: "A Fátima no la veo haciendo esto, pongo las manos en el fuego por ella. Está enamorada. No creo que sea una mujer que se va a enganchar por un sobre. Karina está diciendo eso... que duda de eso, que está armado".

"No, no, no dije eso. Se cuidadosa con tus palabras. Lo que estoy diciendo es que me dejen desconfiar, porque ninguno de los políticos dan puntada sin hilo, me parece raro. Me da miedo que sufra Fátima, capaz ella se enamoró en serio", se defendió Iavícoli.