Lizy Tagliani mostró una foto inédita de su juventud con una conmovedora reflexión

Lizy Tagliani no esconde su pasado, por el contrario, suele darle fuerza a sus experiencias de vida para reflexionar y poner en mesa de discusión algunos temas sensibles, que le dan voz a personas que quizás no la tienen y que se ven reflejadas en dichas experiencias.

Desde un lugar de sinceridad, la conductora se muestra genuina y ponderada con palabras que no pasan desapercibidas y que generan un vínculo inquebrantable con el gran caudal de personas que le siguen los pasos.

El posteo emotivo de Lizy.

Bajo esa premisa, Lizy aprovechó la llegada que tiene en sus redes para publicar una foto de larga data, que utilizó para sumergirse en cuestiones vinculadas a la percepción individual de la apariencia física y la respuesta fue contundente con más 280 mil me gusta en cuestión de horas.

La actriz y comediante utilizó una foto de su juventud y expresó: “Lo peor es que estaba convencida de que era Daniela Cardone jajajaja… siempre libre media atolondrada sin saber que me esperaba en esta vida pero trabajando para que sean cosas buenas”.

Lizy Tagliani y su esposo Sebastián Nebot.

“Y vaya que lo logramos, escribo lo logramos porque no es todo mío, es compartido (menos las ganancias jajaja) con cada persona que se cruzó en mi camino, no somos sin el otro nunca”, cerró la conductora de Got Talent.

Por otro lado Lizy, quien está casada con Sebastián Nebot desde marzo, hizo públicas sus intenciones de agrandar la familia, habló sobre el proceso de adopción y sobre cómo se imagina como mamá.

En diálogo con Catalina Dlugi confesó: “Voy a ser la clase de mamá que necesite la personita que venga a mi familia. No quiero ser mamá ni por cambiar los pañales, ni por ir a un evento con mi hijo. Tengo la necesidad de devolverle todo lo que la vida me dio, a una persona que no tenga familia”.

En esa línea Lizy concluyó: “Me gustaría compartir mi vida, transmitírsela y acompañar a alguien que realmente necesite una familia. No me viene el rollo por ser la mamá de la tapa de la revista”.