Lizy Tagliani contó la noticia más feliz: "Inicié los trámites de adopción y..."

Lizy Tagliani se encuentra viviendo un gran momento de su vida, tras su casamiento por civil a mediados de marzo con el mendocino Sebastián Nebot. Ahora, la felicidad de la humorista no hace más que crecer, ya que uno de sus sueños más anhelados se encuentra encaminado: inició los trámites de adopción y pronto la familia crecerá.

“Voy a ser la clase de madre que necesite la personita que venga a mi familia. No quiero ser una mamá ni por cambiar los pañales, ni por ir a un evento con mi hijo. Tengo la necesidad de devolverle todo lo que la vida me dio a una persona”, expresó Lizy en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez). Cabe recordar que ya había indicado el gran deseo de ser madre en entrevistas anteriores.

La conductora expresó: “Me gustaría compartir mi vida y transmitirla a alguien que realmente necesite una familia. No me viene el rollo por ser la mamá de la tapa de la revista. Yo también entré en dudas, si es muy rápido y no estoy preparada y si es muy lento y después no sale. Estoy como en esa contradicción y está bien que se demoren los tiempos”.

En relación a los largos tiempos que rodean el proceso de cualquier adopción, la humorista detalló que, por ahora, las cosas avanzan de a poco. Además, aprovechó el momento para hacer hincapié en la cuestión social y las dificultades que vive la comunidad transgénero: “Quiero confiar en que todo este trabajo de igualdad se vea reflejado en el ejercicio. Espero que no nos quedemos solo en una ley”, indicó.

“Tengo muchas ganas de ser mamá y estoy averiguando. Ahora, justo, estoy haciendo todo lo que hay que completar para el trámite de adopción. Está avanzando de a poquito”, detalló Lizy, que espera que todos los pasos legales para concretar su máximo sueño se den de la mejor forma. Luego, agregó: “Estoy como en esa contradicción, porque hay niños que lo necesitan ya, pero está bien que se demoren los tiempos porque si no se toman todos los recaudos debe ser muy frustrante para un niño que pasa por algo terrible como el abandono, caer en manos de alguien que no sea lo que se espera”, opinó.

Además, la conductora contó cómo fue el proceso que la llevó a darle frente a los aspectos legales para agrandar la familia: “Esto surgió por Sebastián. O sea, no para hacerlo con él, sino que fue el que me dijo ‘¿por qué no sos mamá? Si podrías ser una mamá perfecta y darlo todo lo que vos recibiste, tus valores, tu experiencia, de donde venís, cómo empezaste, tu familia y compartir todo, no solo lo material’”, relató.

“Un hijo no es ni una pareja, ni un primo, ni nadie. Es una relación para toda la vida y Sebastián fue el que me convenció”, aseguró Lizy y agregó cuáles son sus expectativas para este nuevo paso: “Ojalá que el niño tome la decisión de decirme ‘mamá’ y si sigue todo esto tan bien con Sebastián, que le diga ‘papá’. En la adopción está la posibilidad que venga con hermanitos y no me gustaría romper el vínculo”.

Acerca de cómo se prepara Sebastián para la adopción, Lizy había indicado con anterioridad: “A Seba le encanta que seamos una familia. Él perdió a su papá temprano, pero en su familia son muchos y muy unidos. Su mamá era maestra, crió a cuatro hermanos varones y él tiene como el alma de la familia. Le encanta”.