El llanto de Lizy Tagliani al revelar que fue abusada desde los 5 años

Lizi Tagliani protagonizó un crudo y emotivo momento en La Peña de Morfi, mientras mantenía una profunda charla con la conductora del ciclo de Telefé, Georgina Barbarossa. Ambas mujeres llevaron adelante un diálogo honesto y variado, en donde la animadora terminó recordando uno de los momentos más oscuros de su vida y confesó que fue abusada.

Tagliani decidió abrir su corazón ante una pregunta de la rubia. El tema inició como una charla sobre los peligros que conlleva ser una mujer transexual en una sociedad machista y el pánico que genera, a veces, hasta el simple hecho de caminar por la calle. Allí, Barbarossa le preguntó: “¿Alguna vez te pasó algo?”.

En ese momento, el temple de la humorista cambió de forma radical y las emociones empezaron a fluir mientras confesaba por primera vez haber vivido una traumática experiencia de abusos reiterados cuando tan solo tenía 5 años, sumado al bullying que sufría por identificarse como una niña.

“No tuve buenas experiencias dentro de mi familia desde muy chiquitita. Desde los 5 años”, dijo Tagliani, ya con la voz quebrada por los dolorosos recuerdos. Allí, Georgina le consultó cómo fue la reacción de su familia cercana: “Creo que mi mamá lo sabía, pero nunca lo supo de mi boca. Era alguien que ella amaba mucho”, explicó la comediante.

Para ese momento del relato, la animadora ya tenía lágrimas en los ojos, mientras la conductora de La Peña de Morfi se encontraba muy conmovida por la situación, que atraviesan miles de niños y niñas dentro de sus núcleos familiares. “Con el tiempo aprendí a defenderme sola”, confesó Lizy.

“Cuando yo comprendí la gravedad de la situación preferí no hablarlo porque, a la vez, era la única persona que me ayudaba, que me dio un trabajo mucho tiempo después, a los 14 años, cosa que me servía para comprarme la merienda, por ejemplo”, explicó Tagliani, mientras Barbarossa sostenía su mano en un gesto de apoyo.

En ese momento, la humorista confesó que se trataba de un tío cercano y parte de su silencio se debía a que “quería mucho a sus tías”. Luego, relató, con las lágrimas cayendo por su cara: “Cuando me di cuenta que eso que sucedía no era lo que estaba correcto, yo se lo dije y me dijo que yo lo provocaba, que era culpa mía. Con eso pasé mucho tiempo”.

“¿Nunca se lo contaste a nadie? ¿A tu mamá?”, le preguntó la conductora y Lizy indicó que no, pero cree que alguna vez sus tías vieron algo. Cabe recordar que las personas pueden llamar de forma gratuita a la línea 137 de asistencia y acompañamiento para víctimas de violencia familiar y/o sexual y asesoramiento para el acceso a la justicia, las 24 horas de los 365 días del año.