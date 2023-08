Julieta Cardinali encontró una manera de ganar miles de pesos cuando no actúa

Son muchas las personalidades reconocidas que, al margen de su profesión, dejan el lado artístico para incursionar en el mundo de los negocios. Este es el caso de la actriz Julieta Cardinali, que sin abandonar su carrera, está atravesando una exitosa etapa en el universo de la moda.

La actriz, que formó parte del staff de “El Reino”, hace un tiempo que apuesta al ámbito de la indumentaria femenina junto con su amiga, y socia, Abril Bellati con quien lleva adelante la marca “Cardinal”, que continúa en franco crecimiento.

Con respecto a su nueva faceta de los negocios, la ex de Andrés Calamaro confesó que todavía sigue asentándose: “La palabra empresaria me suena rarísima todavía. Estoy feliz, nerviosa, me titila el ojo”.

La actriz ex Verano del 98, Disputas y En Terapia, entre otros trabajos, aseguró: “Estoy con una carga de energía acelerada pero muy contenta, hace tiempo que vengo pensando en esto de sacar mi propia marca”.

“Hace años que junto con Abril Bellati, que es la hija de Clara Ibarguren, trabajamos y hacíamos la línea cápsula dentro de su marca. Hicimos 16 temporadas donde aprendí mucho, trabajé con gente que sabe mucho”, continuó.

En esa línea Cardinali reveló que ese fue el puntapié para tener su propia marca: “Con Abril siempre decíamos que en algún momento la línea cápsula se iba a terminar, porque son cosas que tienen un fin. Y pensamos si nos animaríamos a hacer nuestra propia marca”.

Hoy con la línea consolidada en el mercado, la actriz detalló cuál es la clave para tener éxito: “Lo primero que pienso es si yo me lo pondría. Tiene mucho que ver con mi estilo personal, tiene que ver con la ropa urbana”.

“Me gusta mucho mezclar lo que es la noche y el día en la ropa, mezclar texturas, mezclar seda con algodón. Hicimos unas faldas largas de seda y van con una remera y campera de jean. Bien urbano y canchero”, concluyó Cardinali. Un presente en el mundo de la moda que le sienta bien.