Así están hoy Charo y Julieta Cardinali, a 12 años de la separación de Andrés Calamaro

Han pasado 12 años desde que Andrés Calamaro y Julieta Cardinali decidieron seguir caminos distintos. Luego del casamiento el matrimonio duró poco, pero previo a ello tuvieron una hija: Charo, quien este año cumplió 15 y su madre mostró el parecido que tienen entre ellas.

En enero del 2007 el amor entre Andrés Calamaro y Julieta Cardinali brotó con el nacimiento de Charo. Tiempo después eligieron dar un paso adelante en la relación y concretar el casamiento. Sin embargo, poco tiempo después el amor llegó a su fin debido a que el cantante la habría engañado con Micaela Breque.

Lejos en el tiempo, dio una nota a ¡Hola! en la cual expresó cuál fue su posición para intentar resguardar a su hija: “Tuve mucha exposición pública que no pude manejar, pero que no fue generada por mí. Hice todo lo posible por preservar a mi hija y nos mudamos a otra casa hasta que pasara todo”.

Es sabido que ella siempre optó por el perfil bajo, con su hija buscó hacer lo mismo para que no se vea afectada. “Lo único que busqué fue resguardarnos porque yo no tengo nada que ver con el escándalo”, confesó Julieta.

“Fueron momentos dificilísimos, porque todo el mundo sabía lo que me estaba pasando. No pienso entrar en detalles, pero les aseguro que fue mucho peor que lo que salió publicado, porque cuando uno se rodea de gente mala, termina actuando como una mala persona”, mencionó en aquellos años sobre lo que le tocó vivir.

Este año, Charo cumplió 15 años y su madre decidió compartir algunas imágenes de ella en su cuenta de Instagram con un sentido mensaje: “Felices 15 años, Charo de mi vida. Sos lo mejor, por lejos, que me pasó en la vida. Sos espectacular. Te amo con todo mi corazón”.

Ser hijo de dos personas que se han ganado su lugar en el ambiente es difícil, sobre todo a la hora de decidir qué será de su vida profesional. Sobre eso habló Julieta Cardinali en diálogo con Gossip: “Todavía no lo tiene decidido. La verdad que ella todavía no sabe lo que quiere hacer y yo no la apuro para nada. Me parece que todavía tiene tiempo. Yo le digo que puede elegir algo y puede equivocarse en la decisión y puede elegir otra cosa”.

En lo que respecta a la actualidad, expresó cómo se siente en la etapa actual que vive Charo: “Acaba de empezar la adolescencia. Me pasa que todas las etapas tienen algo divertido, no soy tan nostálgica. Pero es cierto que la adolescencia es más cruel porque te dejan más de lado”.