Se pudrió todo en Bendita TV: Qué panelista le mandará una carta documento a Tamara Pettinato

Una guerra interna se avecina en Bendita TV, un conflicto inesperado que confronta a dos integrantes del staff del ciclo que conduce Beto Casella. Una declaración de Tamara Pettinato desató un enfrentamiento agudo, candente y explosivo con Horacio Pagani.

Todo se remite a ese mito que ronda en la atmósfera desde hace años y que refiere a la supuesta simpatía del periodista deportivo por Boca Juniors. Una inclinación que jamás se reveló públicamente y de la que el panelista siempre procuró negar a ultranza.

Tamara mandó al frente a Pagani.

Tamara se refirió a esa cuestión personal de Horacio en la participación en un ciclo de Radio Metro, donde expresó delante de los micrófonos: “Él niega, rotundamente, ser hincha de Boca, pero cuando le ponés algo de ese equipo, se le dibuja una sonrisa. Es todo lo que voy a decir. Si llega a salir esto en ‘Bendita’, él se re calienta”.

Lejos de obviar la situación, en Bendita mostraron esas palabras de Pettinato y Beto le habló directamente a su compañero Horacio para meter un poco de cizaña. “Tamara dio a entender que sos hincha de Boca”, le manifestó el afamado conductor.

Así, Pagani arrancó con una postura tajante: “¿Cuándo viene Pettinato que quiero hablar con el ella? ¿El lunes? Bueno, ese día voy a estar yo también. Quiero terminar con esta cosa, porque no acepto de ninguna manera que alguien me endilgue a mí, algo que yo no dije nunca. Así que ¡Cuidado con lo que dicen, todos! Yo estoy lo resuelvo como lo hacen los ex hombres”.

Horacio iniciará acciones legales contra Tamara.

Any Ventura intentó apaciguar las aguas: “¡Pero pará con Tamara! ¿Qué? ¿Le vas a poner una mano?”. De ese modo, Pagani confesó que llevará a los tribunales a Pettinato: “No, a Tamara le voy a meter una carta documento. A mí me ofende, yo tengo cincuenta y siete años de periodista y me ofende que me quieran identificar cuando yo nunca dije que era de algún cuadro. Hay muchos que lo dicen, pero si uno revela de qué equipo es simpatizante pierde credibilidad ante todos los otros”.