Tamara Pettinato blanqueó su relación con un reconocido político

Tamara Pettinato sorprendió a sus miles de seguidores de Instagram al compartir una fotografía confirmando su romance con José Glinski, quien se desempeña como Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

En la imagen se puede observar a ambos con traje de baño abrazados disfrutando de un día de playa. Al posteo, la panelista le agregó un corazón y lo arrobó. Por su parte, él también compartió la misma foto.

Recordemos que los rumores que vinculaba a ambos lleva varios meses, y pese a todo el tiempo en que decidieron mantenerlo en silencio fue ahora que ella decidió anunciarlo.

La panelista, quien es madre de Milo de 12 años, fruto de su relación con el productor Martín Moyano, mantiene un perfil muy bajo respecto a su vida privada. "Nunca tuve novios con plata ni me fijé en empresarios. La crianza también influye mucho en quien uno elige como pareja. A mí no me criaron como a Wanda Nara, con el objetivo que busque a un futbolista millonario. En mi entorno siempre hubo gente humilde", aclaró en su momento sobre su relación con Moyano.

Tamara Pettinato.

Tras la ruptura, no se supo más nada sobre la vida amorosa de Tamara. Sus últimas palabras respecto a esto fueron en el programa PH a mediados de 2021. "Yo tengo un novio a la distancia en Estados Unidos. Por eso el año pasado me fui dos meses. Hace 17 años que estamos juntos. Está siempre ahí, es yanqui, no habla español. Acá soy soltera. Cuando entro en este país soy soltera. Es ideal, porque entro a Estados Unidos y tengo novio", expresó durante su participación en el programa que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe.