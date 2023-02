Tamara Pettinato reveló hace cuánto que sale con su nuevo novio político

Sorprendió con esa revelación, porque profesa un perfil muy bajo en lo que respecta a su vida privada. Tamara Pettinato sacudió los cimientos de la farándula al comunicar su relación amorosa con José Glinski, a través de un posteo en su cuenta de Instagram.

Un atisbo, una pequeña rendija con la que entreabrió su intimidad. Por eso restaban cientos de detalles por desvelar, los que se conocieron en las últimas horas, a partir de una entrevista que la hija de Roberto Pettinato le brindó a Intrusos, en la puerta de la radio en la que trabaja.

La particularidad del caso se centra en la profesión de la pareja de Tamara, dado que se trata de un político del oficialismo de alto rango, que en la actualidad se desempeña como Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y que sonó para ocupar el rol de embajador en Israel.

En definitiva, la famosa soltó algunos datos, un poco más de pormenores de todo lo que vibra en su corazón, de esta historia romántica que la modificó y la elevó a un estadío diferente. El cronista le consultó: “Mis felicitaciones por tu reciente noviazgo, me gustaría que nos des una semblanza, por ejemplo, ¿hace cuánto que están saliendo?”

Incómoda, totalmente fuera de eje por ser el centro de atención, Pettinato trató de eludir todo el tema, pero igualmente contó: “No, no, no me hagas esto. Qué sé yo, más o menos un año”. Así confirmó que el lazo proviene de un tiempo considerable.

La panelista solo había explicado sobre su aspecto sentimental que mantenía una pareja con un estadounidense, al que frecuentaba algunas veces al año, y que ese singular vínculo se extendía hace más de quince años. Por eso, el periodista apretó: “¿Tu novio americano sabe de este romance?”.

Ante esa pregunta, Tamara reconoció que ese hombre ya no forma parte de su sistema: “Sí, lo tomó pésimo. Son cosas que ya pasaron, ya está, cayó en desgracia esa relación como todas las que tuve”. Frente a esa confesión de dificultades para cultivar sus lazos, el hombre de Intrusos conjeturó: “¿No te da miedo que tenes a tu novio en este país y que no funcione, cargas con esos miedos?”.

Envuelta en una risa nerviosa, Pettinato explicó: “Sos malo, ya me estás tirando tierra”. Y especificó su manera de afrontar esta etapa: “Hay que vivir el dia a dia, hoy estás bien, subís la foto, mañana estás mal borras todo”.