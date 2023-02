Tamara Pettinato fulminó a Andy Kusnetzoff por la entrevista a Lionel Messi: “Es amarillista y…”

Andy Kusnetzoff obtuvo la nota que muchos soñaban hacer. El periodista dialogó con Lionel Messi, tras consagrarse como Campeón del Mundo junto a la Selección Argentina. Tras la gran repercusión de la entrevista, Tamara Pettinato cuestionó su rol como conductor y lanzó un lapidario comentario.

La polémica se inició cuando Daniel Gómez Rinaldi opinó sobre el formato del programa comandado por Andy Kusnetzoff, PH, Podemos Hablar. El periodista criticó fuertemente el estilo del ciclo de Telefé y aprovechó para tirarle un dardo al conductor.

“Andy Kusnetzoff es de esos conductores que reniegan del chimento y cuando te invita al programa, te pregunta si fuiste violada, si fuiste abusada, si te hicieron llorar. Te mando un beso gigante y te felicito por la entrevista que hiciste con Messi”, expresó, de manera contundente, Rinaldi.

Frente a las controversias que generó la fulminante declaración de Daniel, en el programa Bendita TV debatieron sobre lo sucedido. Por su parte, Any Ventura sostuvo: "A todos les dio bronca que le hiciera un reportaje a Messi, esa es la verdad, porque es una figura internacional que no da notas".

En este contexto, Alejandra Maglietti, defendió los dichos de Gómez Rinaldi y apuntó contra Andy Kusnetzoff. "Lo que quiso decir Daniel es que Andy reniega del amarillismo de ciertas preguntas que son muy íntimas, pero después las hace", expresó la panelista.

Lejos de apaciguarse la discusión en torno al papel que ejecuta Andy en el ciclo de Telefé, Tamara Pettinato redobló la apuesta y aprovechó la ocasión para despacharse sobre la falta de ética que considera que presenta el programa.

"Su programa es super amarillo, a vos te invitan para que hables", exteriorizó la panelista, dejando en claro que concuerda con lo que declaró Daniel Gómez Rinaldi y mostrándose en contra de lo exhibido en PH, Podemos hablar.

Al comentario de Tamara, Any Ventura sumó: "En PH, si no llorás, no sirve". Sin filtro,Pettinato comentó, de forma tajante: "Les sirve para que los levanten y le hagan publicidad al programa".