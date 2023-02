Dalma Maradona le robó el celular a Tamara Pettinato y le borró algo muy importante

Ni olvido, ni perdón. Dalma Maradona siempre se caracterizó por expresar sus pensamientos, principalmente en lo que refiere a esas personas que considera nocivas y que dañaron a su papá, Diego Maradona. Por eso, la famosa obligó a Tamara Pettinato a algo muy personal.

Enajenada por la relación virtual de su compañera de trabajo, en Radio Metro, la hija de El Diez le sacó a relucir una espina clavada en su corazón, una situación atragantada que jamás quitó de su memoria. Todo se engloba en un lazo con Rocío Oliva, nada más y nada menos.

La situación hilarante aconteció en el desarrollo del ciclo radial en el que Dalma y Tamara forman parte todos los días, junto a Cayetano. Ahí el conductor le metió fichas: “No sé si hablan de esa persona". La hermana de Gianinna asumió su bronca: "Ah, sí. Claro. Es más, voy a contarlo porque ya está. Tenés buenas sensaciones".

Todo fue escalando, hasta los límites de tomar cartas en el asunto. Por eso, Dalma narró el origen de su resquemor con Pettinato: "El tema es así: voy con Cayetina a un lugar y me cruzo con Tamara por primera vez. Ella se me acercó y me dijo que me quería aclarar algo pero yo me hice la relajada, que estaba todo más que bien”.

Hasta que se sumergió en el nudo del problema, de ese comportamiento de la hija de Roberto Pettinato que le genera urticaria: “Una vez que tuve confianza, le dije: ´Dale, Tamara´". En referencia a la amistad de su compañera con Rocío.

Cayetano echó combustible al fuego para alimentar la escena: "¿La dejaste de seguir en Instagram?". Al escuchar ese dato, Dalma se enojó y la apuró, prácticamente la obligó a que le quite el follow a Rocío, dado que exclamó: "Dejala de seguir ya, Tamara, ¿qué hacés?".

Pettinato escuchó el deseo de la hija del astro mundial y manifestó: "Le voy a dar el gusto a Dalma y que ella apriete el botón de dejar de seguir". Incluso, Tamara le entregó su dispositivo celular para que su compañera realizara la acción de eliminar a Oliva.