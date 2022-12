El lapidario descargo de Dalma sobre el supuesto conflicto legal entre Messi y Maradona: "Esto ya es muy..."

En las últimas horas salió a la luz que los apoderados de Lionel Messi le enviaron una carta documento a Dalma Maradona, por querer registrar una marca que afecta a Leo y sus propios intereses. Según explicó el abogado Mauricio Dalessandro, el capitán de la Selección argentina envió una oposición a la marca M10 que quiso registrar la hija del fallecido astro argentino.

Sin embargo, horas después de que la noticia tenga trascendencia, la propia Dalma realizó un lapidario descargo para quienes indicaron que ante eso ambas ella y su hermana le iniciarían juicio a la Pulga por este conflicto. Lo hizo con una serie de historias en su cuenta de Instagram, donde expresa estar "harta" de los rumores. "Yo no puedo entender quién correría el rumor que yo le hice juicio a Messi cuando OBVIAMENTE no es así".

"No entiendo con qué fin... y la gente que lo repite como una verdad absoluta también me preocupa. Nadie, absolutamente nadie que publicó eso me llamó para saber si era cierto... Y adivinen qué... ¡No es cierto! Y eso que dejo pasar miles de cosas que dicen que no son... Pero esto ya es muy fuerte...", agregó.

En la misma línea, continuó: "Dicen que no alenté a la Selección cuando claramente lo hice, a mi manera, sin querer colgarme de nada y sin caretaje, y con una bebe que cada vez que se gritaba un gol se ponía a llorar del miedo. Ya dar explicaciones de esto me da mucha vergüenza, pero son insoportables. ¿Y ahora que le hago un juicio a Messi? ¡Déjenme en paz!".

"En lo único que tienen razón es que no me subí a un semáforo a festejar, ni me emborraché en el obelisco. Festejé a mi manera, agradeciéndole mucho a mi papá y festejando con mi ahijado (Benjamín Agüero) a la distancia. Hay gente que le gusta grabarse mostrando en las redes todo lo que hace y hablando mucho a cámara. Yo no me siento cómoda, entonces no lo hago. ¡Fin!", dijo.

Para cerrar, dejó un corto pero contundente mensaje para ponerle fin a un polémica que no es tal: "Cada mentira con su prueba. Sino cualquiera dice cualquier burrada y no pasa nada. ESTOY HARTA!!".