Por qué el Chino Darín no usa su verdadero nombre

Todo el mundo lo llama de ese modo, con ese apócope que lo representa, que lo define a la perfección y que ya se convirtió en su sello personal. Claro que detrás del apodo del Chino Darín se esconde una identidad legal, que pocos conocían hasta el momento.

El actor ya ganó su propia estelaridad hace mucho tiempo, en base a su calidad actoral, a su don interpretativo, a sus modos tan alegres y amables a la hora de declarar. Ha desandando su sendero, hasta tal punto que construyó una carrera internacional.

Su sobrenombre está tan naturalizado que no se suele preguntar o indagar en profundidad en su verdadera nomenclatura, esa que pensó hace 33 años Ricardo Darín al recibir en este universo a su hijo. Por eso se convierte en toda una revelación.

Ricardo le puso su mismo nombre al Chino.

Resulta que el Chino comparte con su padre no solo el gusto, la pasión y el talento por la actuación, sino que también posee el mismo nombre. Increíble, pero real. En su caso, la pareja de la fenomenal Úrsula Corberó tiene en su documento nacional la identidad de Ricardo Mario Darín.

Hace un tiempo, el famoso explicó los motivos que tallaron en la mente de su papá y también los factores que incidieron para optar por la definición de Chino. "Me llaman así un poco por mis rasgos, pero sobre todo porque mi padre necesitaba encontrar un apodo que me alejara de su nombre, Ricardo, que también me puso", contó.

El joven explicó por qué no usa su nombre real.

En definitiva, el misterio se disipó y de la boca del propio protagonista de esta historia, quien admitió que el intérprete de Argentina 1985 urgía por quitarle un peso a su hijo y la graciosa manera en que su círculo de amistades destacó un rasgo de su rostro calzó perfecto para hallar el apodo ideal.