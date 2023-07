El Chino Darín destruyó al notero de LAM tras su ataque a Mariel Di Lenarda

La última entrega de los Premios Martín Fierro no estuvo exenta de polémicas. La periodista Mariel Di Lenarda se consagró como Mejor Panelista en los galardones más importantes de la televisión argentina.

Tras la consagración de la panelista, Santiago Sposato fue a entrevistarla para LAM (América) y le cuestionó que su premio era injusto y que debería haber ganado Yanina Latorre.

"Por más que nos parezcas una periodista excelente, si nos parece injusto que hayas ganado vos con lo que representa Yanina en el panelismo", disparó sin vueltas. "Bueno, la verdad me dejaste sin palabras porque vengo festejando desde hace unos minutos. ¿Te parece injusto de verdad?", respondió sorprendida.

"Sos una excelente periodista, y tal vez lo merecés como labor periodística. Me parece que como panelista, Yanina hoy en televisión, está lejos primera", agregó Sposato. "No me gusta la palabra injusto. Yo laburo hace millones de años y estoy haciendo trabajo periodístico en un panel", le respondió.

Tras las fuertes repercusiones por lo sucedido, El Chino Darín criticó con dureza a Sposato por la forma en la que trató a Di Lenarda.

Todo comenzó con un mensaje que compartió la periodista Mariana Carpo en su cuenta de Twitter: "Por contestar así tantas preguntas desubicadas y tanta mala onda, también merecés un premio @mdilenarda. Admirable". A lo que el actor opinó: "Qué pedazo de pelotudo repelente!".