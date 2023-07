La increíble experiencia paranormal de Alfa de Gran Hermano en Córdoba: “Entré en una nube blanca que…”

Creer o reventar. No sé explica, no hay fundamentos científicos para avalarlo, pero sucede. Alfa de Gran Hermano narró una experiencia paranormal, totalmente alejada de la lógica.

El más polémico y longevo del último Gran Hermano se lanzó a abrir su corazón y exponerse al descreimiento de una circunstancia que padeció en las siempre místicas tierras de Córdoba, en la que abundan los relatos de contactos con extraterrestres.

Walter Santiago le puso el pecho a las balas y compartió su caso en la mesa, siempre picante, de Polémica en el bar. Claro que su recuerdo generó todo tipo de reacciones entre sus compañeros de panel.

En definitiva, Alfa arrancó con la historia en primera persona y exteriorizó: "Año 2016, yo me voy a Córdoba a comprar un auto. Llego a las 7 de la mañana, me encuentro con el dueño. A las 7.30 firmamos todos los papeles y a las 9 de la mañana cargo el tanque de gasoil y empiezo a volver para Buenos Aires".

En ese punto de la experiencia se produjo el nudo más impresionante, la verdadera situación inexplicable. "A los 200 kilómetros, entro como en una nube blanca en la ruta. Juro que es verdad. Aparecí en Corrientes y 9 de julio", contó Alfa.

Claro que no quedó ahí, porque Walter añadió: "Y me fui a Pepino y le dije a un amigo 'escuchame, yo a las 9 de la mañana, cargué el tanque de gasoil en Córdoba'. Le mostré el ticket, era la 1 de la tarde. Le pregunté cómo hacía para viajar de Córdoba hasta acá en auto en cuatro horas, pero no se sabe".

"Juro que es verdad, es verdad. Cargué nafta a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde estaba en Pepino", cerró ante la incred

ulidad general