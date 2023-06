Gran Hermano Chile: la dura crítica que le hizo Alfa a su par chileno Francisco

A mediados de octubre de 2022, Gran Hermano regresó a la televisión argentina luego de 7 años sin salir al aire. El famoso reality logró ser el programa más visto, batiendo -incluso- récords de rating. La última transmisión, que fue a fines de marzo, rozó los 31 puntos de rating.

A lo largo de 5 meses, la audiencia eligió a sus preferidos de Gran Hermano. Muchos de ellos cobraron una importante notoriedad dentro de la casa por su forma de ser y fue una ventaja para aquellos que querían tener un lugar en los medios de comunicación.

En la actualidad, Alfa participa en "Polémica en el Bar". Créditos: Instagram Americatv.

Alfa fue uno de los participantes que dividió las aguas en Gran Hermano: estaban aquellas personas que "lo bancaron" desde su ingreso a "la casa más famosa del mundo" y otros que no perdonaron sus actitudes. No obstante, el ex participante alcanzó la fama y actualmente participa en "Polémica en el Bar".

El pasado domingo 18 de junio, el canal Chilevisión estrenó la primera edición de Gran Hermano Chile. El reconocido programa se está llevando a cabo en la casa donde fue la edición argentina 2022, con alguno que otro detalle que hace la diferencia en las instalaciones.

Francisco Arenas tiene varias cosas en común con Alfa. Créditos: Instagram Granhermanocl.

Uno de los participantes de Gran Hermano Chile llamó mucho la atención por su "parecido" con Alfa. Se trata de Francisco Arenas, un mecánico de profesión de 61 años que se autodenominó "el papá de la casa" en su presentación y que usa una bandana en su cabeza al igual que Alfa.

Parece que esta situación no le gustó para nada al ex participante de Gran Hermano Argentina, quien utilizó sus redes sociales para dejar en claro que "Alfa hay uno solo".

Este martes, Alfa compartió en su perfil de Instagram (@Alfa_walter) un video comparándose con Arenas. "¿De dónde salió ese enano chileno con una bombacha en la cabeza?" se puede leer en el audiovisual. Y agregó: "¡Alfa hay uno solo, enano!".

Los usuarios de la plataforma comentaron el video publicado por el ex jugador: "Cuando pones el lavarropa con agua caliente", "¡¡¡No es necesario que ofendas!!!", "Como vos hay un montón, Alfa, no seas tan fantasma", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el posteo.