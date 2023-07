Luis Ventura lloró al recordar su arrepentimiento por fallarle a un tío muy querido

Sin filtros, ni tapujos. Totalmente abierto a exhibir sus sensaciones a flor de piel, Luis Ventura protagonizó un episodio conmovedor en el aire de América, que se caracterizó por el quiebre en vivo y el brote de sus lágrimas totalmente honestas y sinceras.

En una emisión de A la tarde muy especial, que se configuró con la presencia en el estudio de su hermano Carlos, el famoso periodista recordó una circunstancia muy íntima que experimentó con un familiar muy querido. Más precisamente con uno de sus tíos.

En primera instancia, Luis valoró a José por su trascendencia exitosa en el mundo del fútbol y contó: "El mayor de los hermano de mi viejo, José Ventura, fue el primer plantel campeón de River, en el año 20. Fue un tío maravilloso". Un dato desconocido hasta el momento.

Y eso lo conectó con uno de los mayores remordimientos que habitan en su mente. "Un día me llaman y me dice que estaba internado. Estaba en una clínica que quedaba en la facultad donde yo estudiaba. Tenía previsto ir antes de entrar a estudiar”.

Así se sumergió en el nudo de la historia, el momento que definió una circunstancia adversa. “Cuando llego a la recepción de la clínica, quiero entrar y me dicen: 'terminó el horario de visitas'. Yo si me hubiera puesto en 'perro', entraba, pero bueno, dije: 'no lo veo hoy, lo veo mañana'".

Lamentablemente el destino le jugó una mala pasada, dado que Ventura narró: "A la medianoche recibí un llamado diciéndome que mi tío había muerto". Ahí su semblante se transformó en una angustia y se vino la confesión: "Fue una puñalada en el medio del pecho. Es una asignatura pendiente porque le fallé a alguien que no me falló nunca, al tío José".