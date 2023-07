La sorpresa de Pampita y Roberto García Morián a Luis Ventura en pleno programa

El sábado por la noche, Pampita y Roberto García Moritán decidieron darle una sorpresa a Luis Ventura mientras conducía su programa de América TV, Secretos Verdaderos. El conductor no podía creer el gesto.



Sucede que a la tarde noche, la modelo y conductora acompañó a su marido, precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a una entrevista en A24, en donde habló la campaña política.



En primera instancia, Pampita fue al canal para acompañar Roberto García Moritán, como muchas veces hace. Sin embargo, cuando terminó la entrevista, se le ocurrió que podían darle una sorpresa a Luis Ventura, al aire.



El Presidente de APTRA recibió muy sorprendido la visita de Pampita y Roberto García Moritán, con quienes se prestó a una charla muy cálida y amena, en la que les preguntó por su rol de padres, dado que Ana cumplió dos años.



“Anita para mí es un montón, es u sueño, volver a tener una niñita en casa lo vivo con mucha emoción”, comentó la modelo y conductora en la visita sorpresa a Luis Ventura en Secretos Verdaderos.



Por su parte, Roberto García Moritán, que se prepara para las PASO del 13 de agosto, expresó su emoción por haberse convertido en padre nuevamente. “Estoy hecho un idiota que no lo puedo creer. No me reconozco. Creo que siempre fui un buen padre, pero con Ana será porque estoy más grande, más maduro y con mayor capacidad de conectar”, comentó.

Pampita, Roberto García Moritán y Luis Ventura, en Secretos Verdaderos. Foto: captura de TV.



Por último, Luis Ventura detuvo la entrevista para destacar un gesto: Pampita y Roberto García Moritán se agarraron de la mano todo el tiempo. “Este gesto habla por sí solo”, remarcó el conductor de Secretos Verdaderos.



“A pesar de que hace casi cuatro años que estamos casados, nuestra relación es como si fuéramos novios. Así que estamos muy contentos”, dijo el precandidato a Jefe de Gobierno porteño. “Recién veníamos hablando en el auto de lo felices que estamos, de la familia hermosa que formamos”, cerró Pampita.