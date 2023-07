La polémica teoría de Beto Casella sobre la pelea entre Jorge Rial y Luis Ventura

En el último tiempo, Jorge Rial y Luis Ventura profundizaron su fuerte enfrentamiento, el cual parece no tener retorno. En ese sentido, Beto Casella arrojó una polémica teoría sobre los motivos de la pelea entre los ex amigos.



“A mí me parece que Rial gestionó mal su salida de América y su relación con Ventura. Ahí me parece que Jorge le faltó un poquito de intuición para ver que esto podía pasar, porque, además, cuando se va del canal empieza a tironear a través de las redes”, comentó el conductor de Bendita TV.



“Esa típica señal de que a tal programa le va mal, se pregunta quién dirige los contenidos. Y es muy probable que alguien le haya dicho a Luis: ‘Correlo vos un poquito a este, ya que sabés de todo’”, agregó Beto Casella.

Luis Ventura y Jorge Rial.



Asimismo, el conductor compartió otro pensamiento sobre las razones que llevaron a Jorge Rial a pararse en la vereda de enfrente de quien fuera, además de su colega y su ladero por años, su gran amigo.



“Por otro lado, con tantos años que se conocen, no sé si Rial eligió bien al enemigo, porque como dejó entrever Ventura muchas veces parecería que de la sociedad que tuvieron uno quedó salvado y el otro no”, explicó.

Jorge Rial y Luis Ventura.



“O administraron diferente o tenían ingresos diferentes. O, como dice Luis, la diferencia la hacían los alfajores”, agregó Beto Casella sobre el motivo supuestamente económico de la ruptura entre Jorge Rial y Luis Ventura.



Hay que recordar que, además del lazo laboral y de amistad, había una relación familiar, dado que Luis Ventura es el padrino de Morena, la hija de Jorge Rial con la que también está enfrentado en estos días.