Fernanda Iglesias confesó por qué la echaron de su primer trabajo como panelista en la TV

Son tiempos por demás complicados para Fernanda Iglesias, quien continúa con el proceso de sanación luego de su separación con Pablo Nieto, razón por la cual está luchando contra una fuerte depresión, incluso con medicamentos de por medio.

Sin dudas la nueva vida, que incluye la crianza de su hijo Jeremías luego del retorno al país, dejó irremediablemente su carrera en un segundo plano, una profesión que la tiene como una de las grandes panelistas desde hace 20 años.

Luego del cruce entre Luisa Albinoni y Paulo Vilouta, la reconocida periodista fue parte de "Desayuno Americano", programa conducido por Pamela David, donde analizaron el nivel de los paneles actuales e incluso deleitaron con algunas anécdotas.

Bajo esa premisa, la primera en contar infidencias fue la propia presentadora del ciclo de América Tv, que expuso su inconveniente con Alejandro Fantino en vivo y en directo, y detalló: "Fantino me hizo callar un programa entero".

Iglesias recordó cómo la despidieron de su primera vez como panelista.

Iglesias, como una histórica abonada a la profesión, explicó cuál es la clave para cumplir con el rol: "El programa tiene que tener como una música. Si todos estamos atentos al programa, lo vamos sintiendo, lo vamos llevando. Si hay un silencio, te metés".

"Lo que pasa es que los inexpertos cortan el clima", agregó con picardía aunque admitió que no le fue bien en su primera experiencia: "Yo en el primer panel que estuve, que fue en el de Georgina Barbarossa, me echaron a los tres meses".

A pesar de la mala pasada, la propia panelista admitió no haber cumplido con las expectativas iniciales: "Era un desastre. No podía hablar de corrido. Gerardo Rozín era el productor y me decía: 'nena hablá’ ".

Fernanda adoptó el consejo de Gerardo, al punto de convertirse en una de las grandes panelistas a partir de ser frontal y directa: "Quiero decir todo lo que quiero y todo lo que pienso. Ser libre porque la libertad es el valor más importante que tenemos todos".