Fernanda Iglesias anunció su inesperada separación: "Pasaron cosas"

Minutos antes de finalizar la edición de este lunes de LAM (América), Fernanda Iglesias sorprendió al confirmar su separación de Pablo Nieto, productor televisivo que trabaja en Kuarzo, luego de 14 años en pareja y un hijo en común.

"Fui obligada a tomarla porque pasaron cosas que me hicieron tomar esa decisión y él también estuvo de acuerdo. La verdad es esa, así que sí, con mucha tristeza", agregó la panelista, quien en marzo de este año había decidido continuar su vida en España, pero regresó tres meses más tarde.

Consultada sobre si la separación fue en buenos términos, Iglesias reveló: "En buenos términos nunca pasa, la verdad que no. Tratamos todo el tiempo de que sea en buenos términos, pero cada tanto surgen cosas. La decisión de separarnos la venimos charlando desde que volví de España".

Luego, Ángel quiso indagar en los motivos. "¿Infidelidades?", preguntó el presentador. "‘Me separé por...’. ¿Cuál es el motivo?", insistió. "Porque ya había cosas que no me gustaban, que habían pasado, que yo había soportado varias veces", respondió contundente Iglesias.

"Cosas que él hizo. Algunas cosas pasaron con mi hijo. Él es re buen padre, pero yo me volví también porque sentí que mi hijo estaba muy solo, porque él trabajaba mucho. También él salía mucho de noche y lo dejaba solo. No sé qué hacía. Sentí que tenía que volver sí o sí porque lo extrañaba mucho a mi hijo", dijo Fernanda, quien también es madre de Ema, fruto de una relación anterior. "Ya hablé con una abogada porque me quiero divorciar”, finalizó Iglesias.