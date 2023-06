Al borde del llanto, Pamela David pidió repentinamente un corte en Desayuno Americano

Pamela David y su equipo abordan diariamente una amplia gama de temas en el magazine Desayuno Americano (América), y este jueves la conductora quedó tan sensibilizada tras una entrevista en el que tocaron el tema eutanasia, que tuvo que mandar repentinamente a un corte.

En la nota en cuestión, Pamela David dialogó con una madre que pide por la ley de eutanasia en Argentina, tras el gran sufrimiento que padeció su pequeña bebé antes de morir.

Presentada con el nombre María Laura, la mujer contó ante la atenta mirada de Pamela David que a los siete meses de embarazo fue internada en el hospital tras un profunde malestar y cuando nació Lourdes, su hija, la pequeña quedó en neonatología.

Antes de hablar puntualmente sobre el tema eutanasia, la entrevistada contó: "En un momento el médico me dice 'no hay lugar en la clínica, estamos con muchos bebés, la vamos a trasladar'. Después me entero que es un mecanismo para que no le hagan un juicio de mala praxis, que nunca fue la idea, mi idea era tener a mi hija sana. La nena no reaccionaba, le tuvieron que poner oxígeno. Pasaban los días y no me decían, en total fueron 50 días de tortura".

Con el paso de los días, la niña no reaccionó y entró en estado vegetativo, entonces María Laura tomó la decisión de dejar morir a la pequeña. "En ese momento yo decía 'viví', me iba y decía 'morí, descansa, no sufras más'. Gracias a Dios existe la ley de Muerte Digna, yo pude elegir. Yo no digo que esa fuera mi mejor elección, era la única", reflexionó la entrevistada.

Sobre el final de la nota, Pamela David intentó seguir adelante con la rutina de su programa, pero visiblemente conmovida reconoció: "Me quedé movilizada". De hecho, la conductora no logró leer un PNT por estar a punto de quebrase en llanto.

Tras pedirle a una de sus panelistas que se hagan cargo del texto de la publicidad, Pamela David optó por pedir repentinamente un corte para así superar el momento de conmoción.