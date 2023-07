Fernanda Iglesias mostró el mensaje intimidante que le envió una colega

Fernanda Iglesias sorprendió en sus redes sociales al compartir el violento mensaje que le envió una colega. Sin revelar la identidad, la periodista expresó: "¿Qué opinan de este mensaje que me mandó una panelista de la tele?".

"Querida Fernanda. No tengo ningún temor que hables de mi vida privada. Las amenazas me las paso por el cul*. Soy una mina de 50 años bien plantada en la vida, y con una vida hermosa. Hace 17 años que estoy con el hombre que amo en una relación absolutamente sana, criando un hijo hermoso", comienza el mensaje que recibió Iglesias.

"Arreglá vos tu toxicidad como mejor te parezca. Hasta ahora entendí que tu inestabilidad emocional te juega en contra. Y traté de comprenderte y ayudarte si se quiere. Pero ya me hinché las pelotas que me estés ensuciando con todos los colegas. Basta. Hace lo que se te cante, pero ya te aviso que donde me ensucies, deberás demostrarlo ante la Justicia", finaliza desafiante.

Rápidamente comenzaron a barajarse algunas especulaciones sobre quién será la persona detrás de semejante intimidación. Así, el nombre Analía Franchín sonó fuerte, luego que en los últimos días la panelista criticó con dureza a Iglesias, quien había tildado de "tibias" a las panelistas de Georgina Barbarossa.

"No tienen huevo, por eso trabajan en los programas de la mañana", lanzó Fernanda al escuchar las declaraciones.